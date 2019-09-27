سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 27 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 27 سبتمبر/أيلول 2019
وقع الزلزال في الساعة (13:59) بالتوقيت المحلي بعمق 6.99 كيلومتر على بعد 21.68 كيلومتر عن منطقة سيليفري / AA
27 سبتمبر 2019

أهم الأحداث: زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة إسطنبول، والرئيس الفلسطيني يقول إن الاتفاقات مع إسرائيل لاغية حال ضمَّت أراضي فلسطينية.

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زلزال على الهواء

نائب الرئيس التركي: لا أضرار جسيمة جرّاء زلزال إسطنبول

أكد فؤاد أُقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عدم وجود إصابات خطيرة جرّاء الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر. وأجرى أُقطاي برفقة مسؤولين، جولة تفقُّدية لمسجد "حجي أحمد توكنماز" بإسطنبول، الذي تَهدَّم جزء من مئذنته جراء الزلزال. [TRT عربي]

وقال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجا، في تغريدة عبر موقع تويتر الخميس، إنه لا توجد خسائر بشرية جرَّاء زلزال مدينة إسطنبول. [الأناضول]

عباس‎: الاتفاقاتمعإسرائيللاغيةحالضمَّتأراضيفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، إنه في حال أقدمت إسرائيل على ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، فإن جميع الاتفاقيات الموقَّعة معها "ستكون لاغية". [TRT عربي]

وتابع "أيدينا ممدودة دائماً للمفاوضات، وأتحدى أن يكون (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قبِل أي دعوة للتفاوض، سواء سرية أو علنية، وآخر الدعوات من روسيا حيث تمت دعوتنا ثلاث مرات وهو يرفض". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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