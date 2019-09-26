قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس، إن الولايات المتحدة خلُصت إلى أن نظام بشار الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح كيماوي في هجوم في مايو/أيار في إطار الحملة على إدلب.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أن "نظام الأسد مسؤول عن فظائع مروعة بعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، اليوم أعلن أن الولايات المتحدة خلُصت إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح كيماوي في 19 مايو/أيار".

وقالت الولايات المتحدة في مايو/أيار إنها تلقت عدداً من التقارير تبدو متسقة مع التعرض لغاز كيماوي بعد هجوم نفذته قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا، لكنها لم تصل إلى استنتاج قاطع بأن الحكومة استخدمت أسلحة كيماوية.

وقصفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سوريا مرتين للاشتباه في أن الحكومة استخدمت أسلحة كيماوية في أبريل/نيسان 2017 وأبريل/نيسان 2018.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية في أبريل/نيسان 2018 على ما وصفته بثلاثة أهداف كيماوية سورية رداً على ما يشتبه في أنه هجوم بالغاز أسفر عن مقتل عشرات في إحدى ضواحي دمشق في ذلك الشهر.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، على الرغم من التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية.