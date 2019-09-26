سياسة
3 دقيقة قراءة
غوتيريش: العالم بأسره قد يصبح رهينة للإبادة النووية
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة الخميس، من "ممارسات قد تجعل العالم بأسره رهينة لتهديد الإبادة بالأسلحة النووية"، ودعا واشنطن وموسكو إلى تمديد اتفاقية "نيو ستارت" لتوفير الاستقرار والوقت للتفاوض على تدابير مستقبلية لمراقبة الأسلحة النووية.
غوتيريش: العالم بأسره قد يصبح رهينة للإبادة النووية
غوتيريش: أي استخدام للأسلحة النووية سيكون كارثة على الإنسانية / Reuters
26 سبتمبر 2019

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، من "ممارسات قد تجعل العالم بأسره رهينة لتهديد الإبادة بالأسلحة النووية".

جاء ذلك في رسالة لغوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الأسلحة النووية، الذي تحتفل به الجمعية العامة في 26 من سبتمبر/أيلول.

وفي رسالته، دعا غوتيريش كلّاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى تمديد اتفاقية "نيو ستارت" لتوفير الاستقرار والوقت للتفاوض على تدابير مستقبلية لمراقبة الأسلحة النووية.

ووقّعت واشنطن وموسكو اتفاقية "نيوستارت" (معاهدة خفض الأسلحة النووية) في 8 أبريل/نيسان 2010 في براغ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط من العام نفسه وينتهي العمل بها عام 2020.

وقال غوتيريش في رسالته "أي استخدام للأسلحة النووية سيكون كارثة على الإنسانية، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في الحد من خطرها، لكن للأسف لا أخشى أن يتوقف هذا التقدم فحسب، بل أن يسير في الاتجاه المعاكس".

وأضاف أن "العلاقات بين الدول المسلحة نووياً تمر بحالة من عدم الثقة، ويجري سباق تسلّح نووي نوعي، ونظام الحد من التسلح الذي شُيِّد بشق الأنفس يتلاشى، وأخشى أننا نعود إلى العادات السيئة التي ستجعل العالم بأسره رهينة لتهديد الإبادة النووية".

وتابع "لقد خسر العالم مكابح لا تقدر بثمن للحرب النووية مع انتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الشهر الماضي (وهي اتفاقية موقّعة بين واشنطن وموسكو في ديسمبر/كانون الأول 1978)".

وأردف "لذلك فإنني أحث بقوة الولايات المتحدة والاتحاد الروسي على تمديد ما يسمى باتفاق البداية الجديدة لتوفير الاستقرار والوقت للتفاوض على تدابير مراقبة الأسلحة المستقبلية".

كما دعا الأمين العام جميع الدول لـ"العمل معاً في مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020، لضمان أن تظل المعاهدة قادرة على تحقيق أهدافها الأساسية في منع الحرب النووية وتسهيل إزالة الأسلحة النووية".

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود 14 ألف سلاح نووي حول العالم، والبلدان التي تمتلك تلك الأسلحة لديها خطط ممولة لتحديث ترساناتها النووية.

واعتباراً من 2017، وعلى الرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة، فإنه لم يُدمر فعلياً أي رأس نووي، كما أنه لا تجرى أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us