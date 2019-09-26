حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، من "ممارسات قد تجعل العالم بأسره رهينة لتهديد الإبادة بالأسلحة النووية".

جاء ذلك في رسالة لغوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الأسلحة النووية، الذي تحتفل به الجمعية العامة في 26 من سبتمبر/أيلول.

وفي رسالته، دعا غوتيريش كلّاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى تمديد اتفاقية "نيو ستارت" لتوفير الاستقرار والوقت للتفاوض على تدابير مستقبلية لمراقبة الأسلحة النووية.

ووقّعت واشنطن وموسكو اتفاقية "نيوستارت" (معاهدة خفض الأسلحة النووية) في 8 أبريل/نيسان 2010 في براغ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط من العام نفسه وينتهي العمل بها عام 2020.

وقال غوتيريش في رسالته "أي استخدام للأسلحة النووية سيكون كارثة على الإنسانية، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في الحد من خطرها، لكن للأسف لا أخشى أن يتوقف هذا التقدم فحسب، بل أن يسير في الاتجاه المعاكس".

وأضاف أن "العلاقات بين الدول المسلحة نووياً تمر بحالة من عدم الثقة، ويجري سباق تسلّح نووي نوعي، ونظام الحد من التسلح الذي شُيِّد بشق الأنفس يتلاشى، وأخشى أننا نعود إلى العادات السيئة التي ستجعل العالم بأسره رهينة لتهديد الإبادة النووية".

وتابع "لقد خسر العالم مكابح لا تقدر بثمن للحرب النووية مع انتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الشهر الماضي (وهي اتفاقية موقّعة بين واشنطن وموسكو في ديسمبر/كانون الأول 1978)".

وأردف "لذلك فإنني أحث بقوة الولايات المتحدة والاتحاد الروسي على تمديد ما يسمى باتفاق البداية الجديدة لتوفير الاستقرار والوقت للتفاوض على تدابير مراقبة الأسلحة المستقبلية".

كما دعا الأمين العام جميع الدول لـ"العمل معاً في مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020، لضمان أن تظل المعاهدة قادرة على تحقيق أهدافها الأساسية في منع الحرب النووية وتسهيل إزالة الأسلحة النووية".

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود 14 ألف سلاح نووي حول العالم، والبلدان التي تمتلك تلك الأسلحة لديها خطط ممولة لتحديث ترساناتها النووية.

واعتباراً من 2017، وعلى الرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة، فإنه لم يُدمر فعلياً أي رأس نووي، كما أنه لا تجرى أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.