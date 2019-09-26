سياسة
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الأزمة الليبية.. تنديد بتدخل الإمارات ومصر وفرنسا ودعوات للحوار
ندد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بتدخل دول أجنبية في ليبيا، مشيراً بالاسم إلى كل من الإمارات وفرنسا ومصر، رافضاً أي حوار مع خليفة حفتر الذي نعته بـ"مجرم حرب"، قائلاً "سنهزمه بغض النظر عمن يدعمه".
الأزمة الليبية.. تنديد بتدخل الإمارات ومصر وفرنسا ودعوات للحوار
فايز السراج يقول إن ليبيا تمر بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي / AFP
26 سبتمبر 2019

تستمر الأزمة الليبية في التعقيد ولا تزال تقف أمام باب مسدود. فبعد أن فشلت العملية العسكرية التي شنتها مليشيات حفتر على طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، أشار رئيسها فايز السراج للمرة الأولى إلى كل من الإمارات ومصر وفرنسا، وندد بالدور السلبي الذي تلعبه في البلاد.

من جهة أخرى، لا تبدو أية عملية سياسية ممكنة في المستقبل القريب، فعلى الرغم من دعوة حفتر للحوار فإنه لا يزال يعتبر القوات الموالية للحكومة "إرهابية"، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة أي حوار معه معتبرة إياه "مجرم حرب".

السراج يستنكر التدخل الأجنبي

أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، عن تنديده بتدخل دول أجنبية في ليبيا مشيراً بالاسم إلى كل من الإمارات وفرنسا ومصر.

وقال السراج إنه "من المؤسف أن دولاً أخرى تواصل التدخل" في شؤون ليبيا، متهماً خليفة حفتر بأنه "مجرم متعطش للدماء".

وأضاف أنه يأسف لكون "ليبيا تمر بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي"، قائلاً إن الإمارات "سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للمليشيات"، وإن مصر تريد إعطاء دروس لليبيا.

كما أشار السراج إلى التدخل الفرنسي مستدلاً بعثور بلاده على صواريخ فرنسية في منطقة انتزعتها قواته من قوات حفتر.

واعتبر أن ما شجع حفتر الذي سمّاه "مجرم حرب"، هو "حصوله على دعم دول أجنبية"، وأضاف "سنهزمه بغض النظر عمن يدعمه"، مؤكداً رفضه أي حوار مع حفتر.

في هذا الصدد، قال الباحث السياسي محمود إسماعيل الرملي في مقابلة مع TRT عربي، إن التحول الأبرز في ليبيا هو حديث السراج في الأمم المتحدة عن التدخل المباشر من قِبل الإمارات ومصر ودعمهما لحفتر.

وأضاف أن هذا التغير مفاده أن مخطط حفتر ومخطط الدول الداعمة له لم يكن ناجحاً، وأن أي حل سياسي لن يكون بوجود حفتر.

حفتر يدعو للحوار؟

يبدو أن معطيات الميدان والظروف الإقليمية دفعت خليفة حفتر من جهته، للقول أنه منفتح على الحوار والعملية السياسية، وفقاً لبيان صحفي أصدره مكتبه الإعلامي قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة الخميس، حول ليبيا.

إذ قال حفتر في البيان "في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس، ولا بد للعملية السياسية من أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي".

وأضاف "نذكّر بأننا كنا دوماً دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في عملية سياسية ديمقراطية نزيهة وآمنة".

لكنه في الوقت ذاته أشار إلى صعوبة توفير المناخ السياسي، بسبب ما ادعى أنها "مجموعات إرهابية ومليشيات إجرامية" حسب وصفه. وقال إن "العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولا تزال تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس".

وعن فرص إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام والصراع في ليبيا، زعم حفتر أن "إجراء الانتخابات أمر مستحيل قبل القضاء عليها (المجموعات المسلحة) وتفكيكها وجمع السلاح" بحسب قوله.

تعليقاً على ذلك، قال الرملي لـTRT عربي إن حفتر لا يؤمن بعملية سياسية ولا يمكن الوثوق بما يقوله، ولا يمكن اعتبار دعوته إلى الحوار سوى مناورة من جانبه وتطبيق لإملاءات خارجية.

ومع تواصل المعارك على الأرض، واستمرار دول إقليمية بقديم الدعم لمليشيات حفتر في حربها على حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، يبدو أن فرص السلام ما تزال بعيدة، في بلد يعاني أهله الحروب والمعارك منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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