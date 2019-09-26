قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إنه لا توجد خسائر بشرية جراء زلزال مدينة إسطنبول.

وأضاف قوجه في تغريدة عبر تويتر، الخميس "لا توجد خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.8 درجات ووقع قبالة سواحل سيليفري بإسطنبول". وأكد أن وزارة الصحة متيقظة لكل أنواع الكوارث.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT 3)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.

وذكرت الإدارة أن نحو 15 هزّة ارتدادية أعقبت الزلزال. كما شعر بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.