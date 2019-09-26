سياسة
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عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات بتهمة مساعدة القوات الروسية في سوريا
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة و3 أفراد و5 سفن لانتهاكهم العقوبات عبر تسهيل توفير وقود الطائرات للقوات الروسية العاملة في سوريا.
عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات بتهمة مساعدة القوات الروسية في سوريا
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مؤسسة و3 أفراد و5 سفن بتهمة تسهيل توفير وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا / AA
26 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على مؤسسة و3 أفراد و5 سفن بتهمة تسهيل توفير وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس.

وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على مؤسسة و3 أفراد و5 سفن لانتهاكهم العقوبات عبر تسهيل توفير وقود الطائرات للقوات الروسية العاملة في سوريا.

والأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على خمسة أفراد وستة كيانات صينية، بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت الوزارة في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات شملت شركات "كوسكو" للشحن البحري، وناقلة نفط تحمل الاسم ذاته، وشركة "تشاينا كونكورد بتروليوم"، وشركة "كونلون" للملاحة، وشركة "كونلون هولدينغ"، وشركة "بيغاسوس 88".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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