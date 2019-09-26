سياسة
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ترقّب في مصر عشية مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة للسيسي
تترقب مصر ما سيشهده يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول، في ظل دعوات متصاعدة مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصوات أخرى تطالب ببقائه.
ترقّب في مصر عشية مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة للسيسي
وزارة الداخلية المصرية أعلنت أنها ستتصدى "بكل حسم" لأي خروج عن القانون / Reuters
26 سبتمبر 2019

بين مقاطع فيديو وأغانيات وتغريدات وهاشتاغات وبيانات، لم تتوقف دعوات الحشد والحشد المضاد، في ظل حديث رسمي عن أن الأوضاع مستقرة، وسط انتشار غير مسبوق للشرطة بأبرز ميادين البلاد.

وبثت الجمعة والسبت الماضيبن، قنوات فضائية معارضة وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات نادرة، قالوا إنها هتفت ضد السيسي.

فيما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في صحة تلك المقاطع وقالت إنها "مفبركة"، قبل أن يتراجع بعضها ويقر بوجود تظاهرات لكن "محدودة".

وإثر ذلك، تتحدث منظمات محلية ودولية ومعارضون وإعلام محلي، عن حبس الأكاديميين البارزين حسن نافعة وحازم حسني وخالد داود 15 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة، ضمن توقيفات طالت مئات منذ الجمعة، التي تنفيها مصر بشكل رسمي.

وأخذت دعوات التأييد للسيسي منحى مرتفعاً منذ مساء الأربعاء، مع إعلان رياضيين وفنانين مؤيدين بالأساس الخروج الجمعة، الذي يوافق دعوات للاحتجاج والدعوة إلى رحيل النظام.

اختار المؤيدون الرابعة عصر الجمعة بالتوقيت المحلي، للتواجد بميدانين شرقي القاهرة، أحدهما المنصة، والثاني "هشام بركات" المعروف سابقاً باسم "ميدان رابعة"، وذلك لتأييد السيسي، وفق إعلامي محلي.

أما أبرز من دعا لرحيل السيسي، فهو الممثل والمقاول المصري، محمد علي، الذى دعا للخروج بـ"مليونية" الجمعة دون أن يحدد مكاناً لها.

ومحمد علي كان صاحب الدعوة لاحتجاج الجمعة الماضية، التي شهدت مظاهرات واسعة، بخاصة في ميدان التحرير، عقب شهرته بمنصات التواصل في الحديث من مقر تواجده بإسبانيا عن الفساد في مصر وهو ما أثار جدلاً واسعاً، اضطر السيسي إلى الخروج في حديث على الهواء ونفيه.

كما دعا حزب "الاستقلال" المعارض، المصريين للنزول للمشاركة فيما أسماه "انتفاضة" شعبية لرحيل النظام، قبل أن تعلن أن الأجهزة الأمنية أوقفت 20 من أعضائها منهم الأمين العام مجدي قرقر.

فيما لم تعلن جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعد الأكبر في مناهضة السيسي، أي موقف بشأن احتجاجات الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها ستتصدى بكل حسم لأي خروج على القانون أو زعزعة للاستقرار أو السلم الاجتماعي وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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