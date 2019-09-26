أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الخميس، أن زلزالًا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT 3:00)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.

وشعرت بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.

كما أعلنت الإدارة في بيان أن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبته 15 هزّة ارتدادية.

وأوضحت أن قوة أكبر هزّة ارتدادية في بحر مرمرة بلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر.