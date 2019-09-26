سياسة
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زلزال بقوة 5.8 ريختر يهزّ مدينة إسطنبول
شعر سكان مدينة إسطنبول والمناطق المحيطة بها بهزة أرضية، في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT 3:00)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.
زلزال بقوة 5.8 ريختر يهزّ مدينة إسطنبول
محافظ إسطنبول أعلن تعطيل المدارس الابتدائية والمتوسطة لمدة يوم واحد / AA
26 سبتمبر 2019

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الخميس، أن زلزالًا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT 3:00)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.

وشعرت بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.

كما أعلنت الإدارة في بيان أن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبته 15 هزّة ارتدادية.

وأوضحت أن قوة أكبر هزّة ارتدادية في بحر مرمرة بلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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