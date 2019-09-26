سياسة
3 دقيقة قراءة
"وقعت تحت ناظرَيّ".. ولي العهد السعودي يعترف بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي
اعترف وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه يتحمل المسؤولية عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي، على يد عملاء سعوديين، معلّلاً بأن الجريمة "وقعت تحت ناظريّ" وفقاً لوثائقي من المقرر أن تعرضه شبكة PBS الأمريكية الأسبوع المقبل.
"وقعت تحت ناظرَيّ".. ولي العهد السعودي يعترف بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي
محمد بن سلمان يقول إنه يتحمل المسؤولية عن جريمة مقتل خاشقجي لأنها "وقعت تحت ناظرَيّ" / AFP
26 سبتمبر 2019

نقلت رويترز عن شبكة PBS الأمريكيَّة قول وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان إنه يتحمل المسؤولية عن وقوع جريمة مقتل الصحفي السعوديّ جمال خاشقجي العام الماضي، على يد عملاء ومسؤولين سعوديّين، معللاً بأن الجريمة "وقعت تحت ناظرَيّ" وَفْقاً لوثائقي من المقرر أن تعرضه الشبكة الأسبوع المقبل.

ولم يتحدث وليّ العهد السعوديّ الذي لم يُجرِ أي زيارات رسميَّة إلى الولايات المتَّحدة أو أوروبا منذ وقوع الجريمة، في العلن عنها من قبل.

وعلى الرغم من إصرار المسؤولين السعوديّين على نفي أي دور لعبه بن سلمان في الجريمة، فإن وكالة الاستخبارات الأمريكيَّة وحكومات غربية قالت إنه كان من أصدر الأوامر بقتل الصحفي الذي كان يوماً مقرباً من دوائر السُّلْطة في الرياض، قبل أن يتحول إلى منتقد لها في الخارج.

وعند سؤاله عن كيفية وقوع الجريمة دون أن يكون على علمٍ بها، قال الأمير السعوديّ "تعداد الشعب السعوديّ يُقدّر بـ20 مليون نسمة، كما أن لدينا ثلاثة ملايين موظف حكومي"، وَفْقاً لما نقله موقعUSNEWS الأمريكيّ عن محاوره مارتن سميث.

ووَفْقاً للمصدر نفسه، أجاب بن سلمان عن السؤال عما إذا كان قتلة خاشقجي استقلوا طائرات حكومية خاصَّة للذهاب إلى وجهتهم، بقوله "يعمل لديّ موظفون ووزراء مسؤولون عن متابعة تلك الأمور وَفْقاً للمهام المخولة إليهم، ولديهم الصلاحيات لاتخاذ مثل هذا القرار".

ويَمثُل حاليّاً 11 شخصاً مشتبهاً بتورطهم في القتل أمام القضاء السعوديّ، في محاكمة سرية، إلا أن بعض التسريبات يشير إلى نية تبرئة ساحة الأمير السعوديّ.

وأثارت قضية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعوديَّة في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، موجة كبيرة من ردود الفعل الدولية الغاضبة، مما تَسبَّب في اهتزاز صورة وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان وشكّل تهديداً لخططه الطموحة بخصوص لعب دور أكبر في سياسة واقتصاد البلد المحافظ اجتماعياً والغني بالنِّفْط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us