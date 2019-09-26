سياسة
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أردوغان: يجب أن لا تُفسِد S-400 العلاقات التركية-الأمريكية
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز الأمريكية، على ضرورة أن لا تُفسد صفقة صواريخ S-400 الدفاعية، العلاقات التركية-الأمريكية، مبيّناً الحاجة التركية إلى امتلاك تلك المنظومة الدفاعية.
أردوغان: يجب أن لا تُفسِد S-400 العلاقات التركية-الأمريكية
أردوغان يشدّد على ضرورة أن لا تُفسِد صفقة صواريخ S-400 الدفاعية العلاقات التركية-الأمريكية / AA
26 سبتمبر 2019

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن لا تُفسد صفقة صواريخS-400 الدفاعية التي اشترتها بلاده من روسيا، العلاقات التركية-الأمريكيَّة، مبيّناً الحاجة التركية إلى امتلاك تلك المنظومة الدفاعية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي لقناة فوكس نيوز الأمريكيَّة، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتَّحدة بمدينة نيويورك.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا اضطُرّت إلى شراء منظومة صواريخS-400 من روسيا لأنها بحاجة إلى نظام دفاعي، وذلك بعد أن رفض الجانب الأمريكيّ مدّها بمنظومة باتريوت.

في سياق متصل قال أردوغان إن تركيا ليست مجرد مشترٍ لمقاتلاتF-35، بل شريك في إنتاجها من بين 9 دول، كما أنها دفعت حتى اليوم ملياراً و400 مليون دولار في إطار البرنامج.

وذكر أن قطعاً من تلك المقاتلات تُنتج في تركيا، مشيراً إلى أن العدول عن تسليم تلك الطائرات لتركيا لا يليق بالشراكة الاستراتيجية وخطوة غير صائبة.

ولفت الرئيس التركي إلى تصريح لنظيره الأمريكيّ دونالد ترامب، قال فيه إن "الخطوة التي اتُّخذت بحق شريكنا الاستراتيجي الذي دفع ملياراً و400 مليون دولار خاطئة".

وتابع "يجب أن لا تُفسِد مسألةS-400 العلاقات التركية-الأمريكيَّة على الإطلاق، لأن تركيا كانت في حاجة إليها"، لافتاً إلى امتلاك بلدان أخرى مثل اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا أنظمة سلاح روسية، على الرغم من أنها مثل تركيا، أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتحدّث أردوغان عن وقوع بعض المشكلات بين حين وآخر على صعيد العلاقات بسبب تطورات مختلفة، ولكن الجانبين لم يسمحا بتدهور علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما أبداً.

وبيّن الرئيس التركي أن أنقرة حرصت دائماً على استمرار هذه الشراكة عبر تعزيزها، وأنها تتبنى الموقف نفسه في الوقت الراهن، مؤكّداً أن البلدين يهدفان من خلال اللقاءات الرفيعة على مستوى الزعماء، إلى رفع حجم التجارة بينهما إلى 100 مليار دولار، وتعزيز الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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