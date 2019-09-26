سياسة
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متعاقدون مع إيرباص يستهدفونها بسلسلة هجمات معلوماتية
قالت مصادر أمنية تواصلت معها وكالة الصحافة الفرنسية، إن شركة إيرباص استُهدفت في الأشهر الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية أطلقت عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة الصناعات الجوية، مشتبهين بأن الصين تدير هذه العمليات التجسسية الصناعية.
متعاقدون مع إيرباص يستهدفونها بسلسلة هجمات معلوماتية
مصادر أمنية تقول إن شركة إيرباص استُهدفت في الأشهر الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية أُطلقت عبر المرور بشركات متعاقدة معها / AP
26 سبتمبر 2019

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية متعددة قولهم إن شركة إيرباص استُهدفت في الأشهر الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية أطلقت عبر المرور بشركات متعاقدة معها، مشتبهين بأن الصين تدير هذه العمليات التجسسية الصناعية.

واستهدفت أربع هجمات كبيرة مزودين للشركة خلال الأشهر الـ12 الماضية، حسبما أوضح مصدران أمنيان لوكالة الصحافة الفرنسية التي تمكّنت من رسم معالم وأهداف هذه السلسلة من الهجمات من خلال سؤال أكثر من ستة مصادر أمنية مقربة من الملف طلبت عدم كشف هوياتها.

والشركات التي استُهدِفت هي المجموعة الفرنسية المتخصصة بالاستشارات التكنولوجية "إكسبليو"، وشركة السيارات البريطانية "رولز رويس"، بالإضافة إلى شركتين فرنسيتين أخريين.

من جهتها قالت شركة "إكسبليو" إنها "لا تؤكد ولا تنفي" هذه المعلومات، فيما رفضت إيرباص ورولز رويس التعليق مباشرةً على الأمر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

والتزمت المصادر الحذر الشديد بشأن تحديد مصادر الهجمات بسبب صعوبات تقنية تحول دون تحديد هُوية المهاجمين رسمياً، إلا أن هذه المصادر أعربت عن شكوكها في أن القراصنة الإلكترونيين منفذي الهجمات يعملون لصالح الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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