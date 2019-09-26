أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الخميس، أن بلاده وتركيا وماليزيا قرّرَت تأسيس قناة تليفزيونية ناطقة بالإنجليزية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك وفق ما نشره خان على تويتر عقب اجتماع ثلاثي في مدينة نيويورك الأمريكية، جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

وقال خان "اتخذنا أنا والرئيس أردوغان ورئيس الوزراء مهاتير قراراً مشتركاً في اجتماعنا اليوم بتأسيس قناة تليفزيونية ناطقة بالإنجليزية من أجل مكافحة التحديات التي تشكّلها ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا العظيم الإسلام".

وأوضح خان أن القناة سيكون هدفها تصحيح التصورات الخاطئة التي يتبناها بعض الناس ضد المسلمين، مشيراً إلى أن القناة ستركّز على توضيح مسألة إهانة القيم الدينية، وإنتاج أفلام ومسلسلات تروي تاريخ المسلمين من أجل توعية الآخرين، وإنشاء إعلام خاص بالمسلمين.