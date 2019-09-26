سياسة
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أردوغان: سنواصل تصدّينا لتنظيم كولن حتى يَمثُل الإرهابيون أمام العدالة
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل تصدّيها لتنظيم كولن الإرهابي حتى يمثل الإرهابيون أمام العدالة، معرباً عن انزعاج أنقرة من بقاء زعيمها فتح الله كولن في الولايات المتحدة ليمارس حياته كأنّ شيئاً لم يحدث.
أردوغان: سنواصل تصدّينا لتنظيم كولن حتى يَمثُل الإرهابيون أمام العدالة
أردوغان يؤكد أن تركيا ستواصل تصدّيها لتنظيم كولن الإرهابي / AP
26 سبتمبر 2019

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، عن انزعاج بلاده من "أن يواصل زعيم تنظيم كولن الإرهابي حياته في الولايات المتحدة بشكل طبيعي كأن شيئاً لم يحدث رغم وجود أدلة ضده (تثبت تورطه في المحاولة الانقلابية)".

وأكّد أردوغان في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال المؤتمر العاشر للاستثمار في تركيا، المنعقد بإشراف مجلس العمل التركي الأمريكي، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تركيا ستواصل تصديها لتنظيم فتح الله كولن الإرهابي حتى يمثُل الانقلابيون من أكبرهم إلى أصغرهم أمام العدالة، مشيراً إلى أن "المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016 تُعتبر من أكبر الأعمال الإرهابية التي هددت الديمقراطية التركية".

وتابع الرئيس التركي "ننتظر من الولايات المتحدة إعفاء تركيا من التدابير التي تخطط لاتخاذها خلال الفترة المقبلة، إذ إننا شركاء استيراتيجيون قبل أي شيء".

وغادر أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت متأخر الأربعاء، بعد انتهاء مباحثاته بمدينة نيويورك حيث كان يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الرابعة والسبعين.

وكان في مقدمة مودّعيه لدى مغادرته مطار جون إف كنيدي الدولي بنيويورك، كل من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، وسفيرها في واشنطن سردار قليج، وقنصلها العامّ في نيويورك ألبر آقطاش، ومسؤولون آخرون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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