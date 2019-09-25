سياسة
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تركيا ترد على خارجية مصر: مأساوي أن ينتقد ديمقراطيتنا من جاء للسلطة بانقلاب
قالت وزارة الخارجية التركية إنها ترفض "تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية المليئة بالكذب والافتراء بحق بلادنا ورئيس جمهوريتنا"، مضيفة "إنه أمر مأساوي أن ينتقد الديمقراطية في تركيا من جاء إلى السلطة بواسطة انقلاب عسكري".
تركيا ترد على خارجية مصر: مأساوي أن ينتقد ديمقراطيتنا من جاء للسلطة بانقلاب
الخارجية التركية: تصريحات الخارجية المصرية تدلل على أنه ليس من المستغرب أن يدعم نظام جاء بالانقلاب، انقلابيين آخرين / AA
25 سبتمبر 2019

قالت وزارة الخارجية التركية إنها ترفض "تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية المليئة بالكذب والافتراء بحق بلادنا ورئيس جمهوريتنا".

جاء ذلك بعد أن قدمت مصر خطاباً للأمم المتحدة محتجة على كلمة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة، الثلاثاء، وجهت فيه عدداً من الإساءات لتركيا ورئيسها.

وأضافت الخارجية التركية، في بيان، "إنه أمر مأساوي أن ينتقد الديمقراطية في تركيا من جاء إلى السلطة بواسطة انقلاب عسكري"، وقالت إن "تصريحات الخارجية المصرية تدلل على أنه ليس من المستغرب أن يدعم نظام جاء بالانقلاب، انقلابيين آخرين".

وجاء في البيان أن "تركيا كعضو لديه مسؤولية في المجتمع الدولي مستمرة في دعوتها إلى إنهاء انتهاك حقوق الإنسان المنتشر والمستمر بشكل منظم في مصر، والدعوة إلى الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة بالديمقراطية والحرية والعدالة والرفاهية والشفافية".

وتابع "الإجراءات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير في السجون المصرية والإجراءات القضائية التي يسيطر عليها النظام السياسي معروفة لدى المجتمع الدولي، وإن هذه الممارسات عرضة بشكل مستمر لانتقادات المؤسسات الدولية".

وأضافت الخارجية التركية أن "الإدارة في مصر تفضل أن تتبنى موقفاً عدوانياً كما فعلت ذلك عدة مرات من قبل، من أجل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل المسائل الأساسية للشعب المصري بدلاً من الاستماع إلى النداءات والمقترحات ذات النوايا الحسنة بشكل إيجابي".

وزادت "من الواضح أن الجهود التي تبذلها مصر لاستهداف بلادنا التي لها دور رائد في مكافحة الإرهاب، هي انعكاس للموقف العدواني الذي تتبناه القاهرة".

واختتمت الوزارة بيانها قائلة إن "تركيا مستمرة في موقفها المبني على أساس دعم رفاه وسلام الشعب المصري الشقيق، ومستمرة في التعبير عن موقفها المتعلق بعودة الديمقراطية والحق والحرية في مصر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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