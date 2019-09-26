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تركيا تردّ على مصر وتقول إنه من المأساويّ أن ينتقد ديمقراطيتنا من جاء إلى السلطة بانقلاب، وروحاني يقول إن المنطقة على شفا الانهيار وإن خطأً واحداً قد يشعل الوضع.

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روحاني: منطقتنا على شفا الانهيار.. وخطأ واحد قد يشعل الوضع

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، قادة العالم من أن منطقة الخليج "على شفا الانهيار، إذ إن خطأً واحداً قد يشعل الوضع"، وسط التوتر المتزايد بين إيران وواشنطن. [الأناضول]

وأضاف روحاني في كلمة في الأمم المتحدة "لن نتحمل التدخل الاستفزازي للأجانب. سنردّ بحزم وقوة على أي نوع من الاعتداء والانتهاك لأمننا ووحدة أراضينا"، وتابع "سنرد بحزم على أي اعتداء ضد أمننا ووحدة أراضينا"، مضيفاً "نظريتنا الأمنية هي الحفاظ على السلام في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان". [TRT عربي]

وطالب السعودية بإنهاء حربها في اليمن قائلاً "سيُضمَن أمن السعودية بإنهاء العدوان في اليمن لا من خلال دعوة الأجانب" إلى السعودية، وقال إن الولايات المتحدة فشلت في حل الصراعات في أفغانستان والعراق وسوريا، ولم تستطع لعب دور في تهدئة التوترات وتحقيق السلام في المنطقة الآن. [TRT عربي]

تركيا ردّاً على مصر: مأساويّ أن ينتقد ديمقراطيتنا من جاء إلى السلطة بانقلاب

قالت وزارة الخارجية التركية إنها ترفض "تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية المليئة بالكذب والافتراء بحق بلادنا ورئيس جمهوريتنا". جاء ذلك بعد أن قدمت مصر خطاباً للأمم المتحدة محتجة على كلمة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة الثلاثاء، وجّهَت فيه عدداً من الإساءات إلى تركيا ورئيسها. [TRT عربي]

وأضافت الخارجية التركية في بيان "أمر مأساوي أن ينتقد الديمقراطية في تركيا من جاء إلى السلطة بواسطة انقلاب عسكري"، وقالت إن "تصريحات الخارجية المصرية تدلّ على أنه ليس من المستغرب أن يدعم نظام جاء بالانقلاب، انقلابيين آخَرين". [TRT عربي]

وأضافت الخارجية التركية أن "الإدارة في مصر تفضل أن تتبنى موقفاً عدوانياً كما فعلت عدة مرات من قبل، من أجل التستُّر على انتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل المسائل الأساسية للشعب المصري بدلاً من الاستماع إلى النداءات والمقترحات ذات النية الحسنة بشكل إيجابي". [TRT عربي]