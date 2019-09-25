حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، قادة العالم من أن منطقة الخليج "على شفا الانهيار، إذ إن خطأ واحداً قد يشعل الوضع"، وسط التوتر المتزايد بين إيران وواشنطن.

وأضاف روحاني في كلمة أمام التجمع السنوي لقادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لن نتحمل التدخل الاستفزازي للأجانب. سنرد بحزم وقوة على أي نوع من الاعتداء والانتهاك لأمننا ووحدة أراضينا".

وطالب روحاني السعودية بإنهاء حربها في اليمن بعد هجوم على منشآت السعودية النفطية ألقت واشنطن مسؤوليته على إيران، قائلاً "سيتم ضمان أمن السعودية بإنهاء العدوان في اليمن وليس من خلال دعوة الأجانب" إلى السعودية.

وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة فشلت في حل الصراعات في أفغانستان والعراق وسوريا، ولم تستطع لعب دور في تهدئة التوترات وتحقيق السلام في المنطقة الآن.

وتابع "سنرد بحزم على أي اعتداء ضد أمننا ووحدة أراضينا"، مضيفاً "نظريتنا الأمنية هي الحفاظ على السلام في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان".

وقال روحاني إن "المسار الوحيد للحوار حول الاتفاق النووي هو العودة إلى التعهدات"، مضيفاً "أوقفوا العقوبات كي يُفتح الطريق أمام الحوار".

وأضاف " الأمن والسلام يتحقق في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان بمشاركة دول المنطقة"، ودعا دول المنطقة إلى المشاركة في "تحالف الأمل" لضمان السلام في الخليج والمنطقة.