سياسة
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الجبير: لدينا أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في هجوم أرامكو
قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، الأربعاء، إن بلاده لديها "أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في هجمات أرامكو، وأن المشاورات مستمرة مع حلفائنا بشأن الرد على الهجوم".
الجبير: لدينا أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في هجوم أرامكو
أوضح الجبير أن الخبراء الدوليين الذين أرسلتهم الأمم المتحدة للتحقق بشأن تلك الهجمات ما زالوا في المملكة / Reuters
25 سبتمبر 2019

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الأربعاء، إن بلاده لديها "أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في هجمات أرامكو، وأن المشاورات مستمرة مع حلفائنا بشأن الرد على الهجوم".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير السعودي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق فضائية الإخبارية السعودية.

وأوضح الجبير أن الخبراء الدوليين الذين أرسلتهم الأمم المتحدة للتحقق بشأن تلك الهجمات ما زالوا في المملكة، مؤكداً أنه "عندما تظهر النتائج سنقرر الخطوة التالية".

وأضاف أن هناك "إجماعاً على عدم القبول بسلوك إيران وعدم قبول ما حدث (يقصد هجمات أرامكو) وعلى ضرورة امتثال إيران للقانون الدولي"، وتابع "نحن نُقيّم خياراتنا وسوف نقرر الخيار المناسب".

والأربعاء الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فريقاً من خبراء المنظمة في طريقهم إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة.

وقال للصحفيين في نيويورك إن إرسال فريق الخبراء إلى السعودية يأتي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321، الصادر في يوليو/تموز 2015، بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والذي طالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مُسيّرة، تبنّتها جماعة الحوثي اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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