قالت عائلة الطالب التركي ردان تركمان (27 عاماً) إن الأمن المصري اعتقل نجلها في القاهرة يوم الجمعة الماضية، وذلك أثناء تواجده في مصر لإتمام منحة تدريبية.

ونقل موقعميدل إيست آي، عن عائلة تركمان قولها إنه سافر إلى مصر في أغسطس/آب الماضي بعد حصوله على منحة تدريب في شركة محلية بالتنسيق مع الفرع التركي لمؤسسة تدريب الشباب المعروفة باختصار AIESEC.

وأشارت العائلة إلى أنه تم توقيفه مساء يوم الجمعة بالتزامن مع خروج مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الصحفي التركي راغب صويلو إن والده يلماز تركمان أكد وجوده هناك "فقط من أجل المنحة باعتباره طالب هندسة إلكترونيات".

وتابع الأب قائلاً "أخبرني أصدقاؤه أنه اختفى بعدما غادروا الفندق سوية للعشاء قرب ميدان التحرير، وأن الجو ساعتها كان يتسمّ بنوع من الفوضى".

وأضاف الأب أن القنصلية التركية في القاهرة أخبرته أن ابنه معتقل لدى جهاز الأمن الوطني، وأن بردان كان مخططاً أن يعود إلى تركيا خلال نهاية الأسبوع الماضي، وكان قد حجز تذكرة عودة مسبقاً.

من جهته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إنه بدأ البحث في قضية بردان، وإنه تواصل في هذا الشأن مع وزارة الخارجية التركية، التي قالت إنها تستمر في متابعة القضية.

وأضاف جرجرلي أوغلو في تغريدة "أتمنى ألا تأخذ هذه المعاملة غير العادلة وقتاً طويلاً".

وكان عدد من وسائل الإعلام المصرية قد نقل، الثلاثاء، خبر اعتقال مواطنَين تركيين، فيما لم تتأكد بعد صحة هذه المعلومات.