يبدو أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتت تشكل عبئاً على الحكومة الأمريكية؛ فقد أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء، بعد اجتماع مع نواب ديمقراطيين، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترمب المشتبه في انتهاكه الدستور، عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن.

واعتبرت بيلوسي أن "تصرفات رئاسة ترمب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته للأمن القومي ونزاهة الانتخابات".

ترمب الذي اعتبر الإجراءات التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في المجلس لعزله من منصبه، "حملة مطاردة نتنة"، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أنه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية في25 يوليو/تموز التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يتهمه خصومه الديمقراطيون بأنه ارتكب خلالها تجاوزات يمكن إذا ثبتت أن تؤدي إلى بدء إجراءات في الكونغرس لعزله.

ونشر البيت الأبيض، الأربعاء، مضمون المكالمة الهاتفية بين ترمب ونظيره الأوكراني، وأظهرت المكالمة أن ترمب طلب فعلاً من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق في شأن جو بايدن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس الأمريكي نفى سابقاً أن يكون قد ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لخوض انتخابات الرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا، من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية مخصّصة لأوكرانيا.

وعلى الرغم من اعتراف ترمب بأنه تحدث عن بايدن في الاتصال، إلا أنه نفى أن يكون هدف قراره تجميد مساعدات أمريكية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا هو الضغط على زيلينسكي.

خطوات المساءلة

أدرِجَت في الدستور الأمريكي إجراءات لعزل الرئيس من منصبه، بعد مخاوف مسؤولي الولايات المتحدة من احتمال إساءة استغلال الرئيس لصلاحياته، وبذلك أصبح من الممكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة"، ولا تستلزم مساءلة الرئيس أن يخالف قانوناً جنائياً بعينه.

ولا تشير المساءلة إلى عزل الرئيس من منصبه، بل إلى توجيه مجلس النواب اتهامات للرئيس وهي عملية تشبه إصدار الادعاء قائمة اتهامات في قضية جنائية. ولا يبدو الأمر سهلاً، فهناك طريق طويل لعزل رئيس الولايات المتحدة بنجاح، لكن العزل يبدأ من مجلس النواب.

مجلس النواب يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين - الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي

وثمة نقاش دائر حول الكيفية التي يجب أن يبدأ بها التحقيق في المساءلة، حيث يجادل دوج كولينز أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون القضائية بأن تحقيق المساءلة الرسمية لا تبدأ ما لم يشارك كل أعضاء مجلس النواب في التصويت على إصدار التفويض به، غير أن نواباً ديمقراطيين يجادلون بأن مثل هذا التصويت غير ضروري، حسب وكالة رويترز.

وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضاً اختيار لجنة خاصة، وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب الآن، فإن بإمكانهم بسهولة تحقيق ذلك ضمن هذا الحزب، لكن هذه الخطوة الأولى فقط.

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضواً على توجيه اتهامات للرئيس فيما يطلق عليه "بنود المساءلة" تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنباً.

وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأمريكية، وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين، ولا يشترط أن يبرهن النواب على المخالفات بشكل لا لبس فيه.

تُرسل القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ الذي له وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين - الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور الأمريكي

ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدّعين عامّين، بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين، ويجب أن يصوّت ثلثاهم بالإدانة، وبعمل بعض الحسابات يجب أن يكون عددهم 67 سيناتوراً على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 سيناتوراً جمهورياً أن يصوت لإدانة ترمب، على افتراض أن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.

صعوبة العزل

لم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، فالرئيس الوحيد الذي استقال من منصبه قبل إمكانية مساءلته هو ريتشارد نيكسون عام 1974، فيما وجه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما أندرو جونسون في 1868 وكلينتون عام1998 لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قراراً بإدانة أي منهما.

ويضم مجلس النواب 235 نائباً ديمقراطياً و199 نائباً من الحزب الجمهوري وعضواً واحداً مستقلاً، ونتيجة لذلك يمكن للديمقراطيين أن يوجهوا الاتهام للرئيس دون تأييد من الجمهوريين.

وفي 1998 عندما كانت الأغلبية في مجلس النواب للجمهوريين صوّت المجلس بالموافقة على مساءلة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.

أما مجلس الشيوخ فيحتل الجمهوريون 53 مقعداً من مقاعده والديمقراطيون 45 مقعداً بالإضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة 67 عضواً. ولذا فإن عزل ترمب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضواً جمهورياً بالإضافة إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين.

ومن الممكن أن تصوت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على الفور بإسقاط التهم الموجهة لترمب دون النظر في الأدلة.

من سيخلف ترمب ؟

على الرغم من اعتبار دونالد ترمب المرشّح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة السنة القادمة، إجراءات عزله أمراً إيجابياً بالنسبة لفرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية، إلا أنه إذا حدث وخطا مجلس الشيوخ الخطوة غير المتوقعة بإدانته، فإن مايك بنس نائب الرئيس سيصبح رئيساً في الفترة المتبقية من ولاية ترمب والتي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

من الممكن إبدال الرئيس بنائبه إذا عجز الرئيس عن القيام بمهامه لأسباب مثل الإصابات الطبية المعوقة والحالات النفسية - التعديل الخامس والعشرون للدستور الأمريكي

وتبدأ تلك العملية بإخطار من نائب الرئيس وأغلبية من وزراء الحكومة الكونغرس أن الرئيس عاجز عن أداء مهام منصبه.

في السياق ذاته، اتهم حلفاء ترمب في الكونغرس بيلوسي باستخدام القرار لأغراض سياسية، حيث وصف ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ القرار بأنه "تعجل في الحكم" قائلاً إنه كان ينبغي لها انتظار نشر تفاصيل المحادثة الهاتفية.

وقد يفضي تحقيق المساءلة في النهاية إلى عزل ترمب من المنصب رغم أنها ستكون مهمة صعبة على الديمقراطيين. وحتى إذا صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بمساءلة ترمب، فإن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو الذي سيتخذ الخطوة التالية بعزله من المنصب بعد محاكمته، ليكون هذا التحقيق أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام 1998 مع بيل كلينتون.