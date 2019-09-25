سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر.. حملة اعتقالات واسعة تطال سياسيين وأكاديميين معارضين
وسط تخوفات من خروج أعداد كبيرة في مظاهرات الجمعة القادمة، تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وأكاديميين معارضين بينهم الأستاذان الجامعيان حسن نافعة وحازم حسني والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، وفقاً للمحامي المصري خالد علي.
مصر.. حملة اعتقالات واسعة تطال سياسيين وأكاديميين معارضين
السلطات المصرية تلقي القبض على أكاديميين وسياسيين معارضين منهم رئيس حزب الدستور السابق خالد داوود / AP
25 سبتمبر 2019

أفاد نشطاء ومحامون مصريون بينهم المحامي والحقوقي خالد علي بأن السلطات المصرية شنّت حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وأكاديميين معارضين بينهم الأستاذان الجامعيان حسن نافعة وحازم حسني والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود.

وأكّد علي أن نافعة وحسني وداوود وصلوا، الأربعاء، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت صفحة الموقف المصري على فيسبوك خبر إلقاء القبض على 17 شخصاً من قيادات حزب الاستقلال، بينهم رئيسه مجدي قرقر.

ووفقاً للصفحة نفسها، فإن أعداد المعتقلين على مدار الأيام الماضية وصلت إلى 1298 معتقلاً، بينهم 55 سيدة.

وتأتي الاعتقالات في إطار إجراءات أمنية مشددة تتخذها سلطات الأمن المصرية منذ خروج أعداد من المصريين، الجمعة الماضية، في مظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، والذي كان نشر خلال الأسابيع الماضية سلسلة من مقاطع الفيديو وجّه فيها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة للمسؤولين المصريين، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبدو أن الحملة الأخيرة تأتي بالتزامن مع تزايد تخوفات السلطات من استجابة أعداد أكبر لدعوة أطلقها علي بالتظاهر الجمعة القادمة والمطالبة برحيل النظام المصري ورئيسه.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us