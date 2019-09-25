أفاد نشطاء ومحامون مصريون بينهم المحامي والحقوقي خالد علي بأن السلطات المصرية شنّت حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وأكاديميين معارضين بينهم الأستاذان الجامعيان حسن نافعة وحازم حسني والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود.

وأكّد علي أن نافعة وحسني وداوود وصلوا، الأربعاء، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت صفحة الموقف المصري على فيسبوك خبر إلقاء القبض على 17 شخصاً من قيادات حزب الاستقلال، بينهم رئيسه مجدي قرقر.

ووفقاً للصفحة نفسها، فإن أعداد المعتقلين على مدار الأيام الماضية وصلت إلى 1298 معتقلاً، بينهم 55 سيدة.

وتأتي الاعتقالات في إطار إجراءات أمنية مشددة تتخذها سلطات الأمن المصرية منذ خروج أعداد من المصريين، الجمعة الماضية، في مظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، والذي كان نشر خلال الأسابيع الماضية سلسلة من مقاطع الفيديو وجّه فيها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة للمسؤولين المصريين، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبدو أن الحملة الأخيرة تأتي بالتزامن مع تزايد تخوفات السلطات من استجابة أعداد أكبر لدعوة أطلقها علي بالتظاهر الجمعة القادمة والمطالبة برحيل النظام المصري ورئيسه.