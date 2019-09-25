سياسة
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مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق منطقة شرق الفرات شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحليق مقاتلتين تركيتين من طراز F-16 فوق منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، في إطار عملية العزم الصلب للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا والعراق.
مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق منطقة شرق الفرات شمالي سوريا
وزارة الدفاع التركية تعلن تحليق مقاتلتين تركيتين من طراز F-16 فوق منطقة شرق الفرات شمالي سوريا / AA
25 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلتين تركيتين من طراز F-16 حلّقتا الأربعاء، فوق منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر إن "مقاتلتين من طراز F-16 تابعتين للقوات المسلحة الجوية، حلّقتا اليوم فوق منطقة شرق الفرات السورية بين الساعتين 10:00 و12:00 بتوقيت تركيا (07:00 و 09:00 بتوقيت غرينتش)، في إطار جهود عملية العزم الصلب".

وكانت مقاتلات تركية من طراز F-16 حلقت أيضاً يومي الاثنين والثلاثاء في الأجواء السورية، في إطار عملية العزم الصلب للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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