أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلتين تركيتين من طراز F-16 حلّقتا الأربعاء، فوق منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر إن "مقاتلتين من طراز F-16 تابعتين للقوات المسلحة الجوية، حلّقتا اليوم فوق منطقة شرق الفرات السورية بين الساعتين 10:00 و12:00 بتوقيت تركيا (07:00 و 09:00 بتوقيت غرينتش)، في إطار جهود عملية العزم الصلب".

وكانت مقاتلات تركية من طراز F-16 حلقت أيضاً يومي الاثنين والثلاثاء في الأجواء السورية، في إطار عملية العزم الصلب للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.