سياسة
2 دقيقة قراءة
الدول الضامنة لـ"أستانا" تتفق على مساعدة اللجنة الدستورية في عقد اجتماعها
أصدر وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وهي الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا، بياناً مشتركاً أوضحوا فيه اتفاق بلدانهم على مساعدة اللجنة الدستورية السورية في عقد اجتماعها الأول بجنيف السويسرية.
الدول الضامنة لـ"أستانا" تتفق على مساعدة اللجنة الدستورية في عقد اجتماعها
وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا يتفقون على مساعدة بلدانهم اللجنة الدستورية السورية في عقد أول اجتماعاتها / Reuters
25 سبتمبر 2019

اتفقت الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا الثلاثاء، على مساعدة اللجنة الدستورية السورية في عقد اجتماعها الأول بجنيف السويسرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو، وروسيا سيرغي لافروف، وإيران محمد جواد ظريف، عقب عقدهم اجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

ورحّب البيان باستكمال عملية تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا واتفاق الأطراف على تطبيق قواعد الإجراءات التي أعدتها البلدان الضامنة بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن.

وورد في البيان أن "الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) أكّدت الالتزام القوي لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة التزام جميع الأطراف هذه المبادئ".

وأكد البيان أهمية دعم أعمال اللجنة الدستورية، مضيفاً أنه "جرى الاتفاق على الدفع بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف".

وشدد البيان على أن الخطوة المهمة المتمثلة في تشكيل اللجنة، ستُمهّد الطريق لعملية سياسية مستدامة ودائمة في سوريا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us