اتفقت الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا الثلاثاء، على مساعدة اللجنة الدستورية السورية في عقد اجتماعها الأول بجنيف السويسرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو، وروسيا سيرغي لافروف، وإيران محمد جواد ظريف، عقب عقدهم اجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

ورحّب البيان باستكمال عملية تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا واتفاق الأطراف على تطبيق قواعد الإجراءات التي أعدتها البلدان الضامنة بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن.

وورد في البيان أن "الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) أكّدت الالتزام القوي لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة التزام جميع الأطراف هذه المبادئ".

وأكد البيان أهمية دعم أعمال اللجنة الدستورية، مضيفاً أنه "جرى الاتفاق على الدفع بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف".

وشدد البيان على أن الخطوة المهمة المتمثلة في تشكيل اللجنة، ستُمهّد الطريق لعملية سياسية مستدامة ودائمة في سوريا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.