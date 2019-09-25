يعود المشرّعون البريطانيون إلى مجلس العموم بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون في ما يخص تعليق عمل البرلمان.

وسارع رئيس الوزراء بالعودة إلى لندن بعد أن قطع رحلته إلى نيويورك حيث كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مطالب باستقالته من أحزاب المعارضة الغاضبة.

ولا يزال جونسون ماضياً في مسار تصادمي مع البرلمان بشأن تصميمه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حتى إن لم يُتوصل إلى اتفاق انفصال.

وكان البرلمان أقّر قانوناً يلزمه بالسعي للتمديد إن لم يُتوصل إلى اتفاق، لكن جونسون يقول إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

ومن المرجح أن يلقي جونسون بعد ظهر الأربعاء كلمة أمام البرلمان.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إن الحكومة "تحترم" قرار المحكمة.