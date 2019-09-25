سياسة
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مجلس العموم البريطاني يعود للانعقاد وسط الاضطرابات السياسية
ينعقد مجلس العموم البريطاني مجدداً بعد قرار المحكمة العليا عدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون في ما يخص تعليق عمل البرلمان. ويُتوقّع أن يُلقي جونسون كلمة بعد ظهر الأربعاء أمام البرلمان.
مجلس العموم البريطاني يعود للانعقاد وسط الاضطرابات السياسية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعود إلى لندن وسط مطالبات معارضيه باستقالته / AP
25 سبتمبر 2019

يعود المشرّعون البريطانيون إلى مجلس العموم بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون في ما يخص تعليق عمل البرلمان.

وسارع رئيس الوزراء بالعودة إلى لندن بعد أن قطع رحلته إلى نيويورك حيث كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مطالب باستقالته من أحزاب المعارضة الغاضبة.

ولا يزال جونسون ماضياً في مسار تصادمي مع البرلمان بشأن تصميمه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حتى إن لم يُتوصل إلى اتفاق انفصال.

وكان البرلمان أقّر قانوناً يلزمه بالسعي للتمديد إن لم يُتوصل إلى اتفاق، لكن جونسون يقول إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

ومن المرجح أن يلقي جونسون بعد ظهر الأربعاء كلمة أمام البرلمان.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إن الحكومة "تحترم" قرار المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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