أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره العراقي برهم صالح بـ"ضرورة مواجهة تصرفات إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار".

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان أصدره البيت الأبيض الأربعاء.

وناقش الرئيسان الأمريكي والعراقي سبل تعزيز الشراكة بين بلديهما في مجالات الأمن والتجارة والطاقة.

وأكد ترمب دعمه للحرب المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات والجماعات الإرهابية.

وشدد ترمب على "ضرورة حماية الأقليات الدينية العراقية، ومواجهة تصرفات إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار"، كما أعرب الرئيس الأمريكي عن التزام واشنطن "الديمقراطية العراقية وسيادة القانون"، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن الرئيسين أقرّا "بضرورة قيام الحكومة العراقية بكل ما في وسعها للحفاظ على سوق مُواتٍ للمستثمرين الأمريكيين وشركات الطاقة التي تسعى لممارسة أعمال تجارية في العراق".