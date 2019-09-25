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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن العالم أكبر من خمس دول، وأمير قطر يؤكد أن استقرار منطقة الخليج حاجة إقليمية ودولية.

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أردوغان من الأمم المتحدة: إسرائيل لم تشبع بعد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن العالم أكبر من خمس دول، وإن "بعض القوى التي تمتلك الأسلحة النووية قادرة على تهديد بقية الدول". [TRT عربي]

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تطرّق خلالها إلى عدد من القضايا، بينها الشأن السوري وإنشاء المنطقة الآمنة شرقي الفرات وقضية اللاجئين والقضية الفلسطينية وغيرها. [الأناضول]

فيما يخص القضية الفلسطينية، قال أردوغان إن "حدود إسرائيل تتوسع على حساب فلسطين، وقد وصلنا إلى درجة انعدام حدود فلسطين، وإسرائيل لم تشبع بعد"، متسائلاً "لماذا لا يحرك العالم ساكناً في قضية فلسطين؟". وأضاف "سياسات إسرائيل تقوم على استهداف المسجد الأقصى وفلسطين عموماً"، متسائلاً "هل الغاية من المبادرة المطروحة على أنها صفقة القرن، القضاء على دولة فلسطين ووجود شعبها بصورة تامة؟". [TRT عربي]

أمير قطر: استقرار منطقة الخليج حاجة إقليمية ودولية

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، إن الاستقرار في منطقة الخليج العربي "حاجة إقليمية ودولية"، وأضاف في كلمته أمام قادة العالم بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة دولية، ونؤكد موقفنا الثابت". [TRT عربي]

وأضاف أن "الحصار الجائر غير المشروع وغير المبرر الذي فرضته بعض الدول على قطر لا يزال مستمراً"، في إشارة إلى مقاطعة الدوحة منذ يونيو/حزيران 2015 من قِبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. [الأناضول]

وتابع "نحن المعتدى علينا نؤكد موقفنا بأن الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل ورفع الحصار هو الحل للأزمة الخليجية"، واستطرد في هذا الصدد "كنت واثقاً منذ اليوم الأول للحصار من صمود الشعب القطري وإخوانهم المقيمين في قطر". [TRT عربي]