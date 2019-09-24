سياسة
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الرئاسة التركية ترد على نتنياهو: متهم بالفساد يحاول صرف الانتباه عن مشاكله
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن نتنياهو المتهم بقضايا فساد يحاول مرة أخرى صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية، وذلك رداً على مهاجمة نتنياهو للرئيس أردوغان.
الرئاسة التركية ترد على نتنياهو: متهم بالفساد يحاول صرف الانتباه عن مشاكله
ألطون: نتنياهو يحاول صرفت الانتباه عن مشاكله  / AA
24 سبتمبر 2019

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المتهور والمتهم بقضايا فساد يحاول مرة أخرى صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية".

وأضاف ألطون مخاطباً نتنياهو "أليس من الأفضل لك قضاء وقت في التحضير لجلسة المحاكمة الخاصة بك بدلاً من مهاجمة زعيم يمكنه الفوز في الانتخابات فعلاً؟ ( في إشارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان)".

وجاءت تصريحات ألطون هذه، رداً على تصريحات سابقة لنتنياهو هاجم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شريط مُصوّر نشره على حسابه في موقع تويتر.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، رفع الرئيس التركي خارطة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن إسرائيل تتوسع على حساب فلسطين، مضيفاً "إسرائيل لم تشبع بعد".

وأضاف "سياسات إسرائيل تقوم على استهداف المسجد الأقصى وفلسطين عموماً"، متسائلاً "هل الغاية من المبادرة المطروحة على أنها صفقة القرن، القضاء على دولة فلسطين ووجود شعبها بصورة تامة؟".

مصدر:TRT عربي
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