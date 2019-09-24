قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المتهور والمتهم بقضايا فساد يحاول مرة أخرى صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية".

وأضاف ألطون مخاطباً نتنياهو "أليس من الأفضل لك قضاء وقت في التحضير لجلسة المحاكمة الخاصة بك بدلاً من مهاجمة زعيم يمكنه الفوز في الانتخابات فعلاً؟ ( في إشارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان)".

وجاءت تصريحات ألطون هذه، رداً على تصريحات سابقة لنتنياهو هاجم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شريط مُصوّر نشره على حسابه في موقع تويتر.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، رفع الرئيس التركي خارطة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن إسرائيل تتوسع على حساب فلسطين، مضيفاً "إسرائيل لم تشبع بعد".

وأضاف "سياسات إسرائيل تقوم على استهداف المسجد الأقصى وفلسطين عموماً"، متسائلاً "هل الغاية من المبادرة المطروحة على أنها صفقة القرن، القضاء على دولة فلسطين ووجود شعبها بصورة تامة؟".