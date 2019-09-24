بحث السفير التركي لدى فلسطين إيكوت رندا، الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وناقش الجانبان، خلال لقائهما في مقر وزارة الاقتصاد الفلسطينية برام الله، "سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال الاستيراد المباشر، والتعاون الثنائي في مجال المناطق الصناعية، والمساعدات التي يمكن أن تقدمها تركيا إلى فلسطين".

وأكدا، حسب بيان وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإقامة شراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الأتراك وتنظيم زيارات متبادلة.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين 771٪ خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015، وذلك نتيجة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين عام 2004، وفق تصريحات في مارس/آذار 2016، لوكيل رئاسة مجلس المُصدّرين الأتراك مصطفى جقريقجي أوغلو.

وأوضح جقريقجي أوغلو، آنذاك، أنّ قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين ارتفعت من 9.4 مليون دولار في عام 2004، إلى 82.2 مليون دولار في 2015، أي بزيادة وصلت إلى 9 أضعاف، لتحتل تركيا بذلك المركز الرابع بين الدول المُصدّرة لفلسطين بعد إسرائيل والأردن وإيطاليا.