سياسة
2 دقيقة قراءة
لقاء فلسطيني-تركي في رام الله لبحث التعاون الاقتصادي
عقد السفير التركي لدى فلسطين إيكوت رندا اجتماعاً، الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بحثا فيه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وإقامة شراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الأتراك وتنظيم زيارات متبادلة.
لقاء فلسطيني-تركي في رام الله لبحث التعاون الاقتصادي
رام الله / AA
24 سبتمبر 2019

بحث السفير التركي لدى فلسطين إيكوت رندا، الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وناقش الجانبان، خلال لقائهما في مقر وزارة الاقتصاد الفلسطينية برام الله، "سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال الاستيراد المباشر، والتعاون الثنائي في مجال المناطق الصناعية، والمساعدات التي يمكن أن تقدمها تركيا إلى فلسطين".

وأكدا، حسب بيان وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإقامة شراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الأتراك وتنظيم زيارات متبادلة.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين 771٪ خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015، وذلك نتيجة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين عام 2004، وفق تصريحات في مارس/آذار 2016، لوكيل رئاسة مجلس المُصدّرين الأتراك مصطفى جقريقجي أوغلو.

وأوضح جقريقجي أوغلو، آنذاك، أنّ قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين ارتفعت من 9.4 مليون دولار في عام 2004، إلى 82.2 مليون دولار في 2015، أي بزيادة وصلت إلى 9 أضعاف، لتحتل تركيا بذلك المركز الرابع بين الدول المُصدّرة لفلسطين بعد إسرائيل والأردن وإيطاليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us