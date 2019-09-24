قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن العالم أكبر من خمس دول، وإن "بعض القوى التي تمتلك الأسلحة النووية قادرة على تهديد بقية الدول".

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تطرق خلالها لعدد من القضايا بينها الشأن السوري وإنشاء المنطقة الآمنة شرقي الفرات وقضية اللاجئين، والقضية الفلسطينية وغيرها.

وبخصوص إنشاء المنطقة الآمنة، قال أردوغان "أنهينا كافة الاستعدادات لبناء المنطقة الآمنة"، و إنه "على الجميع مساعدتنا لبناء المنطقة الآمنة".

في الشأن السوري وقضية اللاجئين، أشار أردوغان إلى أن سوريا "تحولت إلى منطقة جغرافية تجرح ضمير العالم، والأزمة السورية يجب أن تُحل بشكل جذري"، داعياً "الجميع إلى المشاركة في تشكيل اللجنة الدستورية السورية".

وتابع "التفاهم الذي أبرمناه في سوتشي مع روسيا ما زال سارياً، ويتعين درء أي مجازر في إدلب ومنع حدوث موجة هجرة جديدة محتملة منها".

وأضاف أن تركيا "تستقبل أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري"، و" تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات والإغاثات".

وشدد أردوغان على أنه لا يمكن "إيجاد حل دائم للمسألة السورية دون تكريس مفهوم يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات الإرهابية".

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال أردوغان إن "حدود إسرائيل تتوسع على حساب فلسطين، وقد وصلنا إلى درجة انعدام حدود فلسطين، وإسرائيل لم تشبع بعد"، متسائلاً "لماذا لا يحرك العالم ساكناً في قضية فلسطين؟".

وأضاف "سياسات إسرائيل تقوم على استهداف المسجد الأقصى وفلسطين عموماً"، متسائلاً "هل الغاية من المبادرة المطروحة على أنها صفقة القرن، القضاء على دولة فلسطين ووجود شعبها بصورة تامة؟".

وتابع قائلاً "الحل يكمن في تأسيس دولة فلسطينية بأسرع وقت ممكن، تكون مستقلة وأراضيها متجانسة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح " إذا لم تحرك مشاهد القتل الوحشية لامرأة فلسطينية بريئة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضميرنا فلم يعد هناك معنى للكلام".

وقال "حدود إسرائيل تتوسع على حساب فلسطين، وقد وصلنا إلى درجة انعدام حدود فلسطين وإسرائيل لم تشبع بعد".

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إن "كشمير تعاني شبه حصار رغم قرار مجلس الأمن الدولي"، وقال إن الحل هناك ليس الحرب أبداً.