قال نائب مدير عام إدارة الهجرة التركية محمد سنان يلدز إن عدد السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا يفوق 3.6 مليون شخص.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة أنقرة تحت عنوان "الفاعليات الجيدة في مجال اللاجئين".

وأشار يلدز إلى وجود أعداد كبيرة من الأجانب داخل الأراضي التركية من جنسيات أخرى مثل العراق وأفغانستان وباكستان ودول آسيا الوسطى.

وأوضح المسؤول التركي أن العالم يمر بمرحلة حرجة في ما يخص اللاجئين والمهاجرين، معرباً عن أمله في رؤية عالم لا يضطر فيه أحد إلى مغادرة دياره واللجوء إلى بلد آخر.

ودعا لوجوب إيجاد حلول جذرية لمشكلة الهجرة التي ازدادت أعداد البلدان المتأثرة بها مؤخراً.

وتابع "توجد عوامل كثيرة تدفع الأشخاص إلى ترك ديارهم واللجوء إلى بلدان أخرى، وتركيا من أكثر البلدان تأثراً بحركة الهجرة واللجوء".

وأكّد أن تركيا استضافت على مر العصور أعداداً كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وقدّمت لهم جميع الخدمات اللازمة.