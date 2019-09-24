قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه التقى أحد وزراء الخارجية العرب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب كاتس في تغريدة على تويتر "على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت أمس (الاثنين) لقاءً رائعاً مع أحد وزراء الخارجية العرب".

وأضاف "ناقشنا بعمق التطورات الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني، وفي الوقت نفسه اتفقنا على عملية لتعزيز التعاون المدني بين البلدين".

ولم يكشف كاتس عن اسم وزير الخارجية العربي الذي التقاه.

وينوب كاتس عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قرر عدم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الانشغال بتبعات الانتخابات الإسرائيلية.

وسبق لكاتس أن أعلن اجتماعه في يوليو/تموز الماضي، مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد في الولايات المتحدة الأمريكية.