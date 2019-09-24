قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، لنظيره في إدارة جنوب قبرص نيكوس هيرستودوليديس، إن من رفض النظام الفيدرالي في الجزيرة قبرص هو زعيم الإدارة الجنوبية.

وأضاف جاوش أوغلو خلال لقائه هيرستودوليديس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك "يجب علينا أولاً أن نحدد ما الذي سنتفاوض عليه".

ووفقاً لوكالة الأناضول، سأل هيرستودوليديس جاوش أوغلو "لماذا لم نتمكن من الاتفاق على النظام الفيدرالي مباشرة؟".

فأجاب الوزير التركي "زعيمك (نيكوس أنستسياديس) هو من رفض إحلال النظام الفيدرالي في الجزيرة، وعلينا أولاً أن نحدد ما الذي سنتفاوض عليه.. هل نناقش فكرة إقامة دولتين أم شيئاً آخر".

في المقابل قال هيرستودوليديس "ما سنناقشه معلوم وواضح. يوجد حل واحد فقط، وهو اتحاد فيدرالي ذو مجتمعين، وعليكم أن تنسوا فكرة إقامة دولتين أو إحلال النظام الكونفدرالي".

وبناءً عليه، رد جاوش أوغلو بالقول "قبل عامين كنت شاهداً خلال اجتماعات مونتانا السويسرية على طرح زعيم الإدارة الجنوبية فكرة إحلال النظام الكونفدرالي، والعام الماضي كان يراوح بين الفيدرالية والكونفدرالية".

وتابع الوزير التركي "علينا أولاً أن نحدد ما الذي سنتفاوض عليه، وتركيا هي الطرف الذي بذل جهوداً من أجل الحل على مدى سنوات".

يذكر أن النظام الفيدرالي هو اتحاد يؤسس بصورة اختيارية بين الشعوب التي تجمعها أهداف مشتركة حتى مع اختلافها عرقياً أو دينياً أو ثقافياً، فتخضع لنظام سياسي واحد دون أن تفرّط في خصوصيتها من لغة وثقافة وتاريخ.

أما النظام الكونفيدرالي فيتمثل في انضمام دولتين أو أكثر تحت اتفاقية خاصة بسياسات معينة في مجالات محددة، مع الاحتفاظ بالسياسة الخاصة بكل دولة على حدة.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. ورفضَ القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة التي قدّمها الأمين العام الأسبق كوفي عنان لتوحيد الجزيرة عام 2004.