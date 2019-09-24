سياسة
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وفاة 8 مواليد إثر حريق في مستشفى جنوب شرقي الجزائر
أفادت إدارة الحماية المدنية الجزائرية بأن 8 مواليد لقوا مصرعهم، فجر الثلاثاء، إثر حريق نشب في مستشفى حكومي بمحافظة الوادي جنوب شرقي الجزائر، وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي.
وفاة 8 مواليد إثر حريق في مستشفى جنوب شرقي الجزائر
مصرع 8 مواليد إثر حريق نشب في مستشفى بمحافظة الوادي جنوب شرقي الجزائر / إعلام محلي
24 سبتمبر 2019

لقي 8 مواليد مصرعهم، فجر الثلاثاء، إثر حريق نشب في مستشفى حكومي جنوب شرقي الجزائر.

جاء ذلك وفق ما أفاد به التلفزيون الجزائري الحكومي نقلاً عن إدارة الحماية المدنية (الدفاع المدني).

وأفاد المصدر نفسه بأن حريقاً مهولاً نشب في مستشفى الأمومة والطفولة الحكومية في محافظة الوادي، ما أسفر عن مصرع 8 مواليد جدد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي طلب بفتح تحقيق مستعجل في الحادثة وأمر وزير الصحة بالتوجه فوراً إلى محافظة الوادي.

ووفق إدارة الحماية المدنية، فإن الحريق أُخمِد في حدود الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وجرى إنقاذ 37 امرأة و28 شخصاً من العاملين بالمستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب الحريق راجع على الأرجح لشرارة كهربائية، في حين لم تصدر السلطات أي تعليق بعد عن الأسباب المؤكدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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