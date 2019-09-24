شنّ مسلحون مجهولون مساء الاثنين، هجوماً على مقر حزب الحركة القومية التركمانية في مدينة كركوك شمالي العراق، ما أدّى إلى إلحاق أضرار مادية بالمقر دون وقوع خسائر بشرية.

وقال نائب رئيس الحزب عباس محمد البياتي في تصريح صحفي، إن مسلحين مجهولين يستقلون 4 دراجات نارية هاجموا مقر الحزب جنوب شرقي مدينة كركوك، مستخدمين الأسلحة النارية الخفيفة.

وأضاف أن "الهجوم المسلح أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالمقر دون تسجيل خسائر بشرية".

ولم تعلن أي جهة بعدُ مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفاد ضابط في الشرطة الثلاثاء، بأن مسلحين يُرجح أنهم من تنظيم داعش الإرهابي، أطلقوا ثلاث قذائف هاون الاثنين، على مقر للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة غربي محافظة كركوك.

وأضاف المسؤول الشرطي وفقاً لوكالة الأناضول، أن "القذائف سقطت في فناء المقر ولم تسفر عن أية خسائر مادية أو بشرية".

وتنفّذ عناصر داعش الإرهابي بين فترة وأخرى عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في المناطق التي حُررت من سيطرة التنظيم الإرهابي.