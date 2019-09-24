سياسة
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ترمب: لا نفكر في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، إن إدارته لا تفكّر في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن لديهم علاقات جيدة مع زعيمها كيم جونغ أون بعد عقد "قمتين ناجحتين للغاية" معه.
ترمب: لا نفكر في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إن بلاده لا تفكر في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية / Reuters
24 سبتمبر 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، إن إدارته لا تفكّر في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن لديهم علاقات جيدة مع زعيمها كيم جونغ أون.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال لقاء جمعه بزعيم كوريا الجنوبية مون جاي إن، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأضاف "لدينا علاقات جيدة مع كيم جونغ أون، وقد نعقد في نهاية المباحثات اتفاقية جديدة معه".

وتابع ترمب "سبق أن عقدنا قمتين ناجحتين للغاية، والجميع يتحدثون الآن عن قمة ثالثة... سنرى ما سيحدث، بعد أن نرى ما ستسفر عنه هذه القمة (بالأمم المتحدة)".

في سياق آخر، أكّد ترمب أن العلاقات التجارية بين بلاده وكوريا الجنوبية في أفضل حالاتها، معرباً عن اعتزامهم تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقبل لقائه بالزعيم الكوري الجنوبي، التقى ترمب رئيسَي وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن وسنغافورة لي كوان يو، على نحو منفصل.

وخلال لقائه رئيسة الوزراء النيوزيلاندية، جدد ترمب التعبير عن حزنه لسقوط ضحايا في الهجوم الذي استهدف أحد المساجد بنيوزيلندا، في مارس/آذار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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