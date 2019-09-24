سياسة
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استكمال الدورية المشتركة الثانية للجيشين التركي والأمريكي شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، استكمال الدورية البرية المشتركة الثانية للجيشين بمشاركة عناصر وعربات وطائرات بدون طيار، في إطار إجراءات تأسيس المنطقة الآمنة وإقامتها شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
استكمال الدورية المشتركة الثانية للجيشين التركي والأمريكي شمالي سوريا
استكمال الدورية البرية المشتركة الثانية للجيشين التركي والأمريكي في إطار اتفاق المنطقة الآمنة شمالي سوريا / وزارة الدفاع التركية
24 سبتمبر 2019

استكمل الجيشان التركي والأمريكي الثلاثاء، الدورية البرية المشتركة الثانية لهما شمالي سوريا، في إطار جهود إنشاء منطقة آمنة شرق نهر الفرات، وفقاً لوزارة الدفاع التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من الثلاثاء، بدء الدورية البرية المشتركة الثانية بمشاركة عناصر وعربات وطائرات بدون طيار من الجيشين الأمريكي والتركي.

وكان الجانبان أجريا في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، الدورية المشتركة الأولى، في إطار إجراءات تأسيس المنطقة الآمنة وإقامتها شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة وإدارتها شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي
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