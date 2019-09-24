استكمل الجيشان التركي والأمريكي الثلاثاء، الدورية البرية المشتركة الثانية لهما شمالي سوريا، في إطار جهود إنشاء منطقة آمنة شرق نهر الفرات، وفقاً لوزارة الدفاع التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من الثلاثاء، بدء الدورية البرية المشتركة الثانية بمشاركة عناصر وعربات وطائرات بدون طيار من الجيشين الأمريكي والتركي.

وكان الجانبان أجريا في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، الدورية المشتركة الأولى، في إطار إجراءات تأسيس المنطقة الآمنة وإقامتها شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة وإدارتها شمالي سوريا.