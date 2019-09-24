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الأمم المتحدة تعلن التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، ودول كبرى في مجلس حقوق الإنسان تدين السعودية في مقتل جمال خاشقجي.

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الأمم المتحدة تعلن التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011. [TRTعربي]

وأفاد غوتيريش لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية التابعة للمعارضة على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي". [الأناضول]

وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا جير بيدرسن قام بتسيير الاتفاق وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015. وتابع أن لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة. [TRTعربي]

دول كبرى في مجلس حقوق الإنسان تدين السعودية في مقتل جمال خاشقجي

أدان عدد من دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية، على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. [TRTعربي]

وأبدت 24 دولة أغلبها أوروبية قلقها الاثنين، بشأن تقارير عن عمليات تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء بينهم نساء وصحفيون في السعودية. [رويترز]

وهذا هو ثاني بيان مشترك يُتلى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ للسعودية في المجلس في مارس/آذار. [رويترز]

وأعرب البيان عن قلقه بشأن مزاعم التعذيب والاحتجاز غير القانوني والمحاكمات غير العادلة لنشطاء وصحفيين في السعودية. [TRT عربي]

ودعا البيان السعودية لكشف حقيقة مقتل خاشقجي في قنصليتها بمدينة إسطنبول ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة بعد عام من وقوعها. [الأناضول]