سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو يندد بموقف أرمينيا "غير القانوني" تجاه أذربيجان
قال مولود جاوش أوغلو في تغريدة له "أجدد استنكاري للموقف غير القانوني لأرمينيا، وأؤكد أهمية مجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالعدوان الأرميني على أذربيجان، في دعمها لأذربيجان وقضيتها المحقة".
جاوش أوغلو يندد بموقف أرمينيا "غير القانوني" تجاه أذربيجان
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو / AA
23 سبتمبر 2019

ندد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بموقف أرمينيا غير القانوني تجاه أذربيجان، مؤكداً أهمية مجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالعدوان الأرميني على أذربيجان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر، عقب حضوره، الاثنين، اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالعدوان الأرميني على أذربيجان، على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال جاوش أوغلو: "أجدد استنكاري للموقف غير القانوني لأرمينيا، وأؤكد أهمية مجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالعدوان الأرميني على أذربيجان، في دعمها لأذربيجان وقضيتها المُحقة".

وتحتل أرمينيا منذ 1992، نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

ومنذ ذلك الحين، تسبب الاحتلال الأرميني بتهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلاً عن مقتل نحو 30000 شخص جراء النزاع بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us