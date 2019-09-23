ندد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بموقف أرمينيا غير القانوني تجاه أذربيجان، مؤكداً أهمية مجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالعدوان الأرميني على أذربيجان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر، عقب حضوره، الاثنين، اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالعدوان الأرميني على أذربيجان، على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال جاوش أوغلو: "أجدد استنكاري للموقف غير القانوني لأرمينيا، وأؤكد أهمية مجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالعدوان الأرميني على أذربيجان، في دعمها لأذربيجان وقضيتها المُحقة".

وتحتل أرمينيا منذ 1992، نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

ومنذ ذلك الحين، تسبب الاحتلال الأرميني بتهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلاً عن مقتل نحو 30000 شخص جراء النزاع بين الجانبين.