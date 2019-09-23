أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترحيبه بفكرة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون حول إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران "بنحو إيجابي"، وقال إنه يحترم جونسون ولم يفاجأ بطرحه للفكرة.

وذلك بعد تصريح لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الاثنين، قال فيه "إنه بغض النظر عن آراء الجميع بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية فقد حان الوقت للتفاوض على اتفاق جديد".

وصرّح جونسون لقناة سكاي نيوز التلفزيونية في مقابلة خاصة أنه "كيف نرد على ما فعله الإيرانيون بشكل صريح؟ ما تفعله المملكة المتحدة هو محاولة جمع الناس معاً وتهدئة التوتر".

جاءت تعليقات جونسون بينما يتجمع زعماء العالم في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، ومن المنتظر مناقشة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف جونسون "مهما كانت اعتراضاتكم على الاتفاق النووي القديم مع إيران، فقد حان الوقت للمضي قدماً وإبرام اتفاق جديد".

وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن منذ مايو/أيار العام الماضي، عندما أعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران في إطار حملة أعلن أنها تهدف لممارسة "أقصى درجات الضغط" على الجمهورية الإسلامية.