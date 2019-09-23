سياسة
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ميركل: البلدان الصناعية سبب رئيسي في الاحتباس الحراري والدول النامية ضحية
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدول الصناعية، بتطوير تكنولوجيات مبتكرة وتخصيص أموال لإيجاد طرق لوقف ارتفاع حرارة الأرض، الذي تسببه الدول الصناعية.
ميركل: البلدان الصناعية سبب رئيسي في الاحتباس الحراري والدول النامية ضحية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسؤولية ارتفاع حرارة الأرض / AFP
23 سبتمبر 2019

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، إن "البلدان الصناعية هي السبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري والدول النامية ضحية هذا الاحتباس".

جاء ذلك في خطاب ميركل بقمة الأمم المتحدة للمناخ بمدينة نيويورك الأمريكية، أكدت فيه أن البشر وراء تغير المناخ والاحتباس الحراري في العالم.

وطالبت ميركل الدول الصناعية، بتطوير تكنولوجيات مبتكرة وتخصيص أموال لإيجاد طرق لوقف ارتفاع حرارة الأرض.

وأكد أن ألمانيا تتحمل مسؤولية دولية ووطنية في هذا الإطار. وأشارت إلى أن بلادها ستزيد مساهمتها دولياً في حماية المناخ من 2 مليار إلى 4 مليار يورو، بينها 1.5 مليار يورو ستمنحها لصندوق المناخ الأخضر.

وكانت قمة المناخ قد بدأت أعمالها يوم الاثنين بمشاركة عالمية واسعة، في ظل مقاطعة ثلاث دول هي الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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