مع انطلاق شرارة المظاهرات في المدن المصرية يوم الجمعة التي أطلق المصريون عليها اسم "جمعة الغضب" تلبية لدعوة الفنان والمقاول محمد علي، الذي بدأ بنشر ملفات فساد فضح من خلالها استغلال النظام المصري للأموال العامة، استمرت المظاهرات بحدة أقل في مناطق متفرقة، وبدأت دعوات جديدة تحشد لمظاهرات أضخم الجمعة القادمة.

الأمن المصري الذي تعامل مع المظاهرات بالقمع تارة، وبالحرص على عدم إثارة قلاقل تارة أخرى، قرر أن يبدأ بخطوات جديدة لمحاربة هذا التحرك الشعبي الذي يطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تحركات مؤيدة ومعارضة

كانت محافظة السويس شرارة انطلاق احتجاجات ثورة يناير/كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وشهدت مؤخراً تحركات شعبية معارضة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال إعلام محلي مؤيد بمصر، إن ميدان الأربعين الرئيسي بالمحافظة شهد مساء الأحد وقفة لتأييد السيسي رفع المشاركون بها أعلام مصر، وهتفتوا بـ"باستكمال مسيرة إنجازاته" بالبلاد.

ونقل الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب، عبر برنامجه بفضائية خاصة، لقطات قال إنها لمؤيدي السيسي في السويس، لم يتسن التأكد من صحتها.

الوقفة المؤيدة المزعومة جاءت بعد يوم من تجمع المئات من المحتجين المعارضين للسيسي بنفس ميدان الأربعين، السبت لليوم الثاني على التوالي، وفق لقطات بثتها قنوات فضائية معارضة، قالت إن الشرطة واجهت المحتجين وفضت التظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على بعضهم، وهو ما لم تعلق عليه السلطات الأمنية حتى الآن.

ويبقى التضارب سيد الموقف، بين ما تبثه القنوات الفضائية المعارضة ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو لاحتجاجات الجمعة والسبت، قالوا إنها هتفت ضد السيسي، وبين ما تشكك فيه وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع قائلة إنها "مفبركة وغير صحيحة".

من جانبه، زعم وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب أن "الساحة الداخلية في مصر مستقرة للغاية، ولكن بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية لمصر هي من تروِّج صوراً غير حقيقية، وهذا نابع من حقد دفين لكل ما هو بنّاء وما حققته مصر من إنجازات".

ما يحدث في الساحة الداخلية لا يدل على أي شيء، ما يُنشر على بعض وسائل الإعلام المعادية لمصر حقد دفين على ما حققته مصر من إنجازات - وزير الخارجية المصري - سامح شكري

انقلب السحر على الساحر

لم تكن دعوات المقاول محمد علي فقط وراء إثارة الشارع في مصر، بل زادتها حدة فيديوهات قام بنشرها الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، الذي كشف الفساد في سيناء، واتهم السيسي ونجله محمود بأنهم شركاء بهذا الفساد.

وفي مسعى منه إلى احتواء الأزمة، ومحاولة الالتفاف على ما ينشر، و"نصب كمين للإعلام المعارض" كما قال، ادعى عمرو أديب أنه سيستضيف محمود السيسي في برنامجه "الحكاية"، ثم سرعان ما تبين أن الضيف لم يكن نجل الرئيس الذي تثور حوله شكوك الفساد، بل محمود السيسي العضو المنتدب لصيدليات 19011 المثيرة للجدل.

الاستضافة التي روّج لها أديب على أنها كانت فخاً للمعارضين، جاءت بنتائج لم يكن يشتهيها، إذ سارع النشطاء بمهاجمته، ومهاجمة الصيدليات باعتبارها جزءاً من مشروعات الجيش، خاصة بعد انتشار معلومات تؤكد أن صيدلتي العزبي ورشدي المنافستين لها تعرضتا للملاحقة.

ورد النشطاء على الاستضافة بوسم #قاطعوا_صيدليات_١٩٠١١ الذي سرعان ما تصدر سريعاً قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر.

وسعى نشطاء وكتائب إلكترونية مؤيدة للنظام إلى تدشين وسم جديد، في مسعى إلى تسويق فكرة عمرو أديب، وهو وسم #محمود_السيسي الذي سرعان ما تصدر أيضاً، ولكنه جاء بنتائج عكسية، حيث استغل من أجل فضح الفساد، وأدى إلى انتشار أوسع لفيديوهات الناشط مسعد أبو فجر الذي كان يتحدث عن نجل السيسي ويتهمه بالمشاركة في أعمال التهريب في سيناء.

محاربة الحراك إلكترونياً

مما لا شك فيه أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في تشجيع الناس وإنزالهم إلى الميادين من أجل المطالبة برحيل السيسي، لذلك أدرك الأمن المصري خطورة هذه المواقع، وبدأ بتعطيل تحميل الصور والفيديوهات على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعطيل تطبيق "ماسنجر فيس" عن المواطنين في مصر، حسب تقرير لمنظمة سكاي لاين الدولية.

ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 22 أيلول/سبتمبر، تعطل تطبيق Facebook Messenger لدى العديد من المستخدمين في مصر، ووفقاً لما رصده موقع Netblocks.

وتبيّن أن خدمات تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي قد تعطّلت لدى مستخدمين في عدة شركات تقدّم خدمات الإنترنت، بينها "المصرية للاتصالات"، وشركة "راية للاتصالات".

وقد جاء هذا الحظر بعد ساعات من حجب مواقع إخبارية عدة في مصر، بينها موقع قناة BBC العربية وقناة الحرة الأمريكية، لتستمر سياسة الحكومة المصرية في عملية الحجب التي طالت أكثر من 512 موقعاً تم حجبها منذ أعوام، من بينها موقع قناةTRTعربي التركية الذي تم حجبه في شهر تموز 2019.

ثمة شكوك بأن تكون إجراءات الحجب وتعطيل مواقع التواصل الاجتماعي خطوة للقمع أو منع التظاهرات، وهي تأتي في سياق قمع حرية الإعلام وحق التعبير عن الرأي - سكاي لاين الدولية

وفي وقت سابق، رصدت منظمة سكاي لاين الدولية عدة شكاوى من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول صعوبة الوصول إلى موقع فيسبوك وتطبيقات واتساب وماسنجر، إضافةً إلى ضعف في استخدام شبكة الإنترنت في المنازل والذي يصل من عدة شركات.

وقالت المنظمة الحقوقية إن خطوات الحكومة المصرية تتعارض مع نصوص الدستور المصري، وخصوصاً المواد 65 و78 و71 منه، والمتعلقة بحريات الإعلام والفكر والرأي، كما جددت دعوتها لنقابة الصحفيين المصريين والمجلس الأعلى للإعلام، بالتدخل العاجل من أجل وقف الخطوات القمعية من قبل السلطات بحق الإعلام ووسائله المختلفة.