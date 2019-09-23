على الرغم من الجهود المبذولة دولياً لإنهاء الأزمة السورية التي اقتربت من نهاية عامها التاسع، فإن جميع المساعي للتوصل إلى حل سياسي لم تُجدِ نفعاً، الأمر الذي جعل تركيا تشدّد أكثر على ضرورة حل هذه الأزمة، وإيجاد آلية مناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومساعدتهم على تأمين حياة كريمة لهم، بالتزامن مع ضرورة إتمام تنفيذ مخطط المنطقة الآمنة وإنهاء الوجود الإرهابي شمالي سوريا.

هذه المطالب التي باتت على رأس أولويات تركيا، من المقرر طرحها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غداً الثلاثاء، في نيويورك، وتستمر إلى يوم 30 سبتمبر/أيلول الحالي، ويبدو ذلك واضحاً من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل مغادرته إلى نيويورك، إذ أكد أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب التطورات في شرق الفرات، ووجود تنظيم PKK الإرهابي هناك، وإنشاء منطقة آمنة.

وأكد الرئيس التركي أنه سيُجرِي محادثات مع بقية الزعماء في الولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الملف السوري، بخاصة قضية إدلب.

الرؤية التركية للحل

في ظل استمرار التوتر في سوريا وتدخُّل أطراف خارجية بحجة حل الأزمة التي لم تنتهِ حتى اللحظة، من المتوقع أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءً ثنائيّاً مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، التي صرَّحَت عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين، بحثا خلاله عدة قضايا إقليمية الأحد.

وتشدّد تركيا على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها، وسلامة أراضيها، إلى جانب تشديدها على التزامها القوي مبادئ الأمم المتحدة، وهي رؤية مشتركة أكّدها البيان الختامي المشترك للقمة الثلاثية التركية الإيرانية الروسية التي عُقدت حول سوريا، في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة رؤساء تركيا وإيران وروسيا.

وأكّد البيان ذاته أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية للبلد، ورفض أي مبادرة لخلق حقائق جديدة في الميدان تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا.

وتضع تركيا منطقة خفض التوتر في إدلب، على رأس أولوياتها، إذ شدّدت خلال القمة على ضمان التهدئة على الأرض من خلال تنفيذ جميع عناصر اتفاقيات إدلب، لا سيما مذكرة 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي لتثبت خفض التصعيد).

في هذا الصدد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن إدلب السورية تتعرض لسيناريو مشابه لما تعرضت له مدينة حلب نهاية 2016، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخراً تشنّ هجمات في إدلب، التي سقط فيها نحو 700 مدني قتلى في الآونة الأخيرة.

لسنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا، لكن كم سنكون سعداء إذا استطعنا المساعدة على توفير منطقة آمنة ونجحنا في ذلك - الرئيس التركي- رجب طيب أردوغان

ومع وجود حاجة مُلحَّة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السوريين، تناشد تركيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، تحمل مسؤولية أكبر لتقاسم عبء العمل الإنساني، من خلال مد شبكات إمدادات المياه والطاقة، وإقامة المدارس والمستشفيات، وإعادة البنية التحتية إلى سابق عهدها، وذلك على نحو يعزّز تخفيف معاناة السوريين. كما تَضمَّن البيان ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وحماية حقهم في الدعم من خلال إعادتهم.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمود عثمان أنه "من الطبيعي أن يكون مسار أستانا هو الحل الوحيد حاليّاً، في غياب الطرف الأمريكي، وتغييب الأمم المتحدة ومسار جنيف"، لكنه يعتقد أن "المتضرر الأكبر من استمرار الحرب في سوريا هو تركيا، إذ يقع على عاتقها العبء الأكبر من تبعاتها، كالفراغ الأمني والفاتورة الاقتصادية".

ويضيف في حديثه لوكالة الأناضول "تدرك أنقرة أن الحل النهائي في سوريا لا بد أن يكون تحت سقف الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، إلا أنها تبدو أقرب لمسار جنيف منها لمسار أستانا، وما مشاركتها في مسار أستانا إلا من قبيل الاضطرار، لا الاختيار، فمن الصعوبة بمكان اعتبار أستانا مساراً سياسيّاً، لأن روسيا وإيران معنيتان بالحسم العسكري لصالح نظام الأسد بالدرجة الأولى، كسيناريو وحيد، بينما الحل السياسي غير وارد عندهما حالياً، وعندما يتكلمان عنه فهما يعنيان استسلام المعارضة السورية دون قيد أو شرط".

ويتابع "تضطلع تركيا بمسؤولية اللاجئين على أراضيها الذين تجاوز عددهم 3.6 مليون لاجئ، كما تشرف على إدارة مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، بالإضافة إلى ضمانة مناطق خفض التصعيد في إدلب من جهة، لكن منطقة شرق الفرات تبقى مصدر قلقها الأساسي، لأن الأمور هناك تسير بطريقة تهدّد أمنها الاستراتيجي".

في السياق ذاته تسعى تركيا للتركيز على لجنة صياغة الدستور السوري، إذ بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذا الموضوع خلال اجتماع مغلق، الجمعة، قبيل بدء اجتماع الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وحول تاريخ الكشف عن لجنة صياغة الدستور في سوريا، قال الوزير التركي "سيتوجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون الاثنين، إلى سوريا وسيجتمع مع قادة النظام، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن ذلك".

قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية في يناير/كانون الثاني 2018 - مؤتمر الحوار الوطني - سوتشي

وقرّر كل من تركيا وروسيا وإيران أن تباشر لجنة صياغة الدستور السوري أعمالها في أقرب وقت ممكن، خلال القمة الثلاثية التي عُقدت الاثنين في أنقرة. وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نصّ على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

ويُفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يعيّن النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمّي كل جهة 50 شخصاً، أما الثلث الأخير فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

المنطقة الآمنة

تأتي تأكيدات تركيا حلَّ الأزمة السورية انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد، وهذا ما يدعوها إلى التشديد على إنشاء المنطقة الآمنة، التي قال الرئيس التركي إن بلاده ستفعّل خططها بخصوصها إن لم يُتوصَّل إلى نتيجة خلال أسبوعين.

ولم تعُد التصريحات تطمئن تركيا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، حسب أردوغان الذي أراد إجراءات ملموسة على الأرض.

وعلى الرغم من أن الرئيس التركي بحث مقترَح تأسيس منطقة آمنة في سوريا خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما أنه اقترح تأسيس المنطقة في عهد إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب، فإنه أكّد أن "المنطقة الآمنة الآن حبر على ورق وليست شيئاً آخر".

وبحسب أردوغان، "أثنت الدول الأوروبية البارزة وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى السعودية، على مقترح المنطقة الآمنة الذي تَضمَّن بناء منازل في هذه المناطق بمساحة 250-300 متر مربع، تحوي مزارع، لتمكين اللاجئين من زرع وحصد محاصيلهم وتلبية كل احتياجاتهم".

من جانبه قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، إن الفاعليات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تشكيل المنطقة الآمنة في سوريا، قابلة للانتهاء حال لجأت واشنطن إلى المماطلة والتأخير.

وأوضح أقار أن تركيا ستواصل المباحثات والفاعليات المشتركة مع واشنطن بخصوص المنطقة الآمنة في شرق الفرات، ما دامت متوافقة مع أهداف وغايات أنقرة.

في هذا الإطار تجري تركيا دوريات برية وجوية مشتركة مع واشنطن، وتعمل على تأسيس قواعد في المنطقة تهدف إلى القضاء على تنظيم PKK/PYD الإرهابي في الشمال السوري، وتأسيس ممر السلام هناك، وإتاحة فرصة لعودة السوريين إلى بلادهم بسلام.

تركيا تسعى لتأسيس ممر سلام في مناطق شرق الفرات بعمق يتراوح بين 30 و40 كلم، لتكون هذه المنطقة خالية من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة - وزير الدفاع التركي - خلوصي أقار

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وتنفيذاً لهذا الاتفاق، تُجري القوات التركية والأمريكية، جولات التحليق المروحي المشتركة، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، في إطار جهود تأسيس منطقة آمنة شرق الفرات، كانت آخرها الجولة السادسة، حسب مراسل TRT عربي.

الجهود الدبلوماسية.. حاجة مُلِحَّة

رأى قادر أوستون، المدير التنفيذي لمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، أن "تركيا بحاجة إلى جهود دبلوماسية جدية لدعم وجودها العسكري في سوريا".

ولفت أوستون في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إلى أن أي تحرك أحادي من تركيا في المنطقة، قد يخلق صعوبات لأنقرة في توفير الشرعية الدولية لعملها في سيناريوهات مستقبلية.

وأضاف "لا الولايات المتحدة ولا روسيا ترغبان في تطوير سياسة مشتركة مع تركيا في سوريا".