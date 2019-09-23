سياسة
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تركيا تستعد لمراقبة حدودها مع سوريا عبر مُنطاد ذي محرّك
أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" أنها طوّرت مُنطاداً ذا محرّك، تبدأ تركيا في استخدامه لمراقبة حدودها مع سوريا اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تركيا تستعد لمراقبة حدودها مع سوريا عبر مُنطاد ذي محرّك
تركيا تستعد لاستخدام منطاد ذي محرك لمراقبة حدودها مع سوريا / AA
23 سبتمبر 2019

تستعدّ تركيا لمراقبة حدودها مع سوريا بمنطاد ذي محرك، لضمان أمن المنطقة والمخافر المتمركزة على الشريط الحدودي.

وطوّرت المنطاد الذي يحمل اسم "Karagöz GAG"، مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان".

وعرضت أسيلسان المنطاد الذي سيبدأ استخدامه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي اختُتمت فاعلياته الأحد.

وقالت هانده بالجي مديرة مشروع أنظمة الطيران دون طيار في مؤسسة أسيلسان، إن العمل على تطوير المنطاد استغرق عامين، وأنه سيبدأ مهامَّه على الحدود السورية اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت بالجي أن طول المنطاد يبلغ 17 متراً وحجمه 430 متراً مكعباً، وأنه قادر على التحليق بارتفاع يصل إلى 500 متر، مشيرة إلى أنه مزوّد بكاميرات ضخمة قادرة على مسح مساحة 8 كيلومترات مربعة في اللحظة نفسها.

وتابعت "الكاميرات قادرة على الالتفاف حول نفسها بمقدار 360 درجة، وتعطي إنذاراً في حال رصد أي تحرُّك غير مألوف، وصُمّم المنطاد ومحتوياته بإمكانيات محلية بحتة".

ولفتت بالجي إلى أن من ميزات المنطاد قدرته على إصلاح نفسه ومعاودة العمل في حال استهدافه بأسلحة خفيفة، كما أوضحت أنه قادر على تنفيذ مهامه في الظروف الجوية القاسية.

وأردفت "للمنطاد استخدامات أخرى، منها مراقبة السواحل والكوارث وجمع معلومات عن وضع الطرق العامة وحرائق الغابات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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