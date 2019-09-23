قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، إن الأزمة القبرصية يمكن حلها عبر إقامة نظام فيدرالي يحقّق المساواة السياسية بين شطرَي الجزيرة.

وأوضح أقنجي في مؤتمر صحفي عقده قبل تحركه إلى ولاية نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة، أنه سيُجري سلسلة لقاءات هامة على هامش الاجتماعات.

وأضاف أنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتَّحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولين أوروبيّين رفيعي المستوى، إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في الاجتماعات.

وجدّد أقنجي تأكيده أن الشرط الأساسي لبلاده هو تحقيق المساواة السياسية في أي مقترح لحل أزمة الجزيرة.

وتشهد جزيرة قبرص منذ عام 1974، انقسامًا بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. ورفضَت إدارة قبرص الجنوبية خطة للأمم المتَّحدة قدّمها أمينها العامّ الأسبق كوفي عنان، لتوحيد الجزيرة عام 2004.