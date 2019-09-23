سياسة
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قبرص التركية: أزمة الجزيرة يمكن حلها بنظام فيدرالي يكفل المساواة للجميع
قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، إن الأزمة القبرصية يمكن حلّها بإقامة نظام فيدرالي يكفل المساواة السياسية للمواطنين في شطري الجزيرة.
قبرص التركية: أزمة الجزيرة يمكن حلها بنظام فيدرالي يكفل المساواة للجميع
أقنجي يؤكد أن بلاده تشترط تحقيق المساواة السياسية للجميع لحلّ الأزمة التي تعيشها جزيرة قبرص / AA
23 سبتمبر 2019

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، إن الأزمة القبرصية يمكن حلها عبر إقامة نظام فيدرالي يحقّق المساواة السياسية بين شطرَي الجزيرة.

وأوضح أقنجي في مؤتمر صحفي عقده قبل تحركه إلى ولاية نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة، أنه سيُجري سلسلة لقاءات هامة على هامش الاجتماعات.

وأضاف أنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتَّحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولين أوروبيّين رفيعي المستوى، إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في الاجتماعات.

وجدّد أقنجي تأكيده أن الشرط الأساسي لبلاده هو تحقيق المساواة السياسية في أي مقترح لحل أزمة الجزيرة.

وتشهد جزيرة قبرص منذ عام 1974، انقسامًا بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. ورفضَت إدارة قبرص الجنوبية خطة للأمم المتَّحدة قدّمها أمينها العامّ الأسبق كوفي عنان، لتوحيد الجزيرة عام 2004.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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