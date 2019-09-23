أكّد الرئيس الباكستاني عارف علوي الاثنين، جاهزية بلاده لخوض حرب مع الهند "حال أقدمت الأخيرة على إشعالها".

جاء ذلك خلال استقباله وفداً إعلاميّاً تركيّاً في العاصمة إسلام آباد، إذ تطرق إلى احتمالات اندلاع الحرب بين بلاده والهند جرّاء ارتفاع حدة التوتُّر في إقليم كشمير.

وقال علوي "إن أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن باكستان جاهزة لذلك"، مضيفاً أن "تأثير الحرب سيكون كارثيّاً على اقتصاد الهند وشعبها".

وأشار علوي إلى أن الأمم المتَّحدة لم تعقد أي اجتماع حول كشمير منذ عام 1972، وأن نيودلهي ترفض الحوار مع إسلام آباد حول المسألة، وتعتبرها شأناً داخليّاً.

ولفت إلى أن الهند على الرغم من تحقيقها تقدُّماً في الجانبين الاقتصادي والعسكري، فشلت في تأسيس علاقات جيدة مع دول الجوار.

في سياق متصل تَقدَّم علوي بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهوده البناءة من أجل حل الصراع في إقليم كشمير، وأشار إلى الروابط التاريخية بين بلاده وتركيا، وإلى استقبالهما أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وأعرب علوي عن استعداد باكستان لدعم تركيا في جميع القضايا، كما تفعل الأخيرة مع بلاده.

وأعلنت الهند في 5 أغسطس/آب الماضي، إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح إقليم جامو وكشمير استقلالاً ذاتيّاً منذ أكثر من نصف قرن، ما أعقبه عمليات أمنية موسعة لقوات الأمن الهندي على نحوٍ شمل رفع مستوى التضييقات على المواطنين، واعتقال أعضاء وقيادات جميع الأحزاب المحلية.

وكان إقليم جامو وكشمير يتمتع باستقلال ذاتيّ منذ انتهاء الاحتلال البريطاني لشبه الجزيرة الهندية عام 1947، بما يشمل الحقّ في استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع أي شخص ليس من سكان الإقليم من تملُّك عقارات فيه.

وحذّر مراقبون من أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، ومِن ثَمَّ إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.

ويُطلَق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم الذي يطالب سكانه بالاستقلال عن نيودلهي.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، مما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.