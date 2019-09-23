سياسة
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بريطانيا تتهم إيران بالوقوف وراء هجوم أرامكو
اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في نيويورك، إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشأتَي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.
بريطانيا تتهم إيران بالوقوف وراء هجوم أرامكو
جونسون يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على المنشأتين التابعتين لأرامكو في السعودية / AP
23 سبتمبر 2019

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشأتَي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وقال جونسون في تصريحات أدلى بها الاثنين لصحفيين يرافقونه إلى نيويورك حيث سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران الهجمات على أرامكو"، وفق ما نقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية.

وكانت الرياض وواشنطن اتهمتا طهران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قبل عشرة أيام منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية، فيما تنفي إيران علاقتها بالهجوم الذي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنه.

وأعلنت إدارة ترمب الجمعة أنها سترسل قوات أمريكية إضافية ومعدات دفاعية صاروخية إلى السعودية و الإمارات.

وقال مسؤولون إن عدد هذه القوات من المرجح أن يكون بالمئات.

وكان الرئيس الإيراني طالب القوى الغربية أمس بمغادرة الخليج وتَرْك مسألة أمنه لدول المنطقة بقيادة طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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