اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشأتَي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وقال جونسون في تصريحات أدلى بها الاثنين لصحفيين يرافقونه إلى نيويورك حيث سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران الهجمات على أرامكو"، وفق ما نقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية.

وكانت الرياض وواشنطن اتهمتا طهران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قبل عشرة أيام منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية، فيما تنفي إيران علاقتها بالهجوم الذي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنه.

وأعلنت إدارة ترمب الجمعة أنها سترسل قوات أمريكية إضافية ومعدات دفاعية صاروخية إلى السعودية و الإمارات.

وقال مسؤولون إن عدد هذه القوات من المرجح أن يكون بالمئات.

وكان الرئيس الإيراني طالب القوى الغربية أمس بمغادرة الخليج وتَرْك مسألة أمنه لدول المنطقة بقيادة طهران.