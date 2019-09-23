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رئيسا أركان تركيا وقطر يبحثان تعزيز التعاون العسكري، واشتباكات جنوبي العاصمة الليبية بعد ساعات من الهدوء الحذِر

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رئيسا أركان تركيا وقطر يبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، في الدوحة الأحد، مع نظيره التركي ياشار غولر، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وشارك في اللقاء السفير التركي بالدوحة فكرت أوزر، وعدد من ضباط القوات المسلحة من الطرفين. [TRTعربي]

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها". [الأناضول]

اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية بعد ساعات من الهدوء الحذِر

تجددت الاشتباكات الأحد بين قوات حكومة الوفاق والمليشيات التابعة لخليفة حفتر، بمناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من الهدوء الحذر. [TRTعربي]

وتجددت الاشتباكات إثر محاولة مليشيات حفتر التقدم نحو منطقة العزيزية من منطقة بئر علاق، وطالت مناطق السبيعة وسوق الخميس امسيحل. [TRTعربي]