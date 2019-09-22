تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات حكومة الوفاق والمليشيات التابعة لخليفة حفتر، بمناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من الهدوء الحذر.

وتجددت الاشتباكات إثر محاولة مليشيات حفتر التقدم نحو منطقة العزيزية من منطقة بئر علاق، وطالت مناطق السبيعة وسوق الخميس امسيحل.

في الجانب الآخر، أعلن المركز الإعلامي لقوات حكومة الوفاق، في بيان، تعزيز مواقعها في محور السبيعة.

وأكد البيان أن قوات الوفاق تمكنت من "إلقاء القبض على عدد من عناصر قوات حفتر".

تجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر بدأت هجوماً منذ 4 أبريل/نيسان الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.