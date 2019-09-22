سياسة
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طيران مجهول الهُوية يقصف موقعاً للحشد الشعبي غربيّ العراق
تَعرَّض موقع لقوات الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار، لقصف طيران مجهول الهُوية، تسبب في وقوع خسائر مادية دون سقوط قتلى أو مصابين.
طيران مجهول الهُوية يقصف موقعاً للحشد الشعبي غربيّ العراق
الحشد الشعبي / AP
22 سبتمبر 2019

قصَف طيران تابع لجهة مجهولة الأحد، موقعاً للحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار، حسب ضابط في الشرطة العراقية.

وقال الضابط الذي فضل إخفاء اسمه، إن "طيراناً مجهول الهوية قصف موقعاً للحشد الشعباًي، تابع للواء الطفوف في مطار المرصنات، 70 كم غرب الرمادي".

وتابع بأن "القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر مادية".

ولفت إلى تمركز الحشد الشعبي في مطار المرصنات بعد تحرير الرطبة من داعش قبل ثلاث سنوات.

وتمكنت قوات الحشد الشعبي قبل أسبوع، من إسقاط طائرة مسيرة كانت في مهمة استطلاعية في محافظة ديالى، والتصدي لأخرى في محافظة صلاح الدين.

تجدر الإشارة إلى تَعرُّض 5 قواعد للحشد الشعبي، لتفجيرات غامضة، آخرها كان هجوم طائرتين مسيرتين أدى إلى مقتل واحد من عناصر الحشد وإصابة آخر، وسط تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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