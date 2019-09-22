قصَف طيران تابع لجهة مجهولة الأحد، موقعاً للحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار، حسب ضابط في الشرطة العراقية.

وقال الضابط الذي فضل إخفاء اسمه، إن "طيراناً مجهول الهوية قصف موقعاً للحشد الشعباًي، تابع للواء الطفوف في مطار المرصنات، 70 كم غرب الرمادي".

وتابع بأن "القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر مادية".

ولفت إلى تمركز الحشد الشعبي في مطار المرصنات بعد تحرير الرطبة من داعش قبل ثلاث سنوات.

وتمكنت قوات الحشد الشعبي قبل أسبوع، من إسقاط طائرة مسيرة كانت في مهمة استطلاعية في محافظة ديالى، والتصدي لأخرى في محافظة صلاح الدين.

تجدر الإشارة إلى تَعرُّض 5 قواعد للحشد الشعبي، لتفجيرات غامضة، آخرها كان هجوم طائرتين مسيرتين أدى إلى مقتل واحد من عناصر الحشد وإصابة آخر، وسط تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.