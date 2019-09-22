في الوقت الذي وافقت فيه الولايات المتحدة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للإمارات والسعودية، ونشر عدد من الجنود في المنطقة، ينطلق الرئيس الإيراني إلى الأمم المتحدة ليكشف عن إعداد بلاده "خطة السلام الإقليمية".

خطة السلام جاءت بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ الانسحاب الأمريكي الأحادي في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، مروراً بالاتهامات المتكررة لإيران بمسؤوليتها عن الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، الأمر الذي أوشك على إدخال البلدين في مواجهة عسكرية مباشرة في يونيو/حزيران، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات كانت ستوجَّه إلى إيران بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة مسيَّرة أمريكية.

هذه الخطة جاءت أيضاً بعد اتهامات متواصلة من الرياض وواشنطن لطهران بمسؤوليتها عن هجمات المنشآت النفطية في 14 سبتمبر/ أيلول، التي أدَّت إلى خفض إنتاج النفط السعودي وارتفاع أسعاره، وزادت المخاوف من نزاع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى الرغم من تبنِّي جماعة الحوثي في اليمن هذه الهجمات، فإن الاتهامات ما زالت موجهة إلى طهران التي تنفي أي دور لها في الأمر، بخاصة بعدتصريحاتعادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية لمحطةCNNبأنه "إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الأسبوع الماضي انطلق من أراضٍ إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملاً حربيّاً".

نحمّل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية - وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية - عادل الجبير

وقال الجبير للصحفيين في وقت سابق، إن الرياض تنتظر نتائج التحقيق الذي دعت محقّقين دوليين للمشاركة فيه، بشأن أكبر هجوم على الإطلاق استهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدّر للنفط على مستوى العالم.

وأضاف متحدثاً عن طهران "إذا واصلوا هذا المسار فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري، لكن لا أحد يريد الحرب، الجميع يريدون حل ذلك سلميا ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية".

وتصاعدت اللهجة التهديدية تجاه طهران، فقال الجبير إن "التساهل مع إيران غير مُجدٍ"، مضيفًا أن "محاولة إنشاء نظام مالي مُوازٍ ومنحهم خطّاً ائتمانيّاً هو تساهل؛ هذا يقوي شوكتهم، لذا يتعين على الإيرانيين أن يعلموا أنه ستكون لأفعالهم عواقب".

حرب بغطاء أمريكي

الحرب التي تهدّد السعودية بإشعالها إذا ما ثبت تورُّط إيران في الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية، بدأت تعزيزاتها تظهر حين وافقت واشنطن على الانتشار الأمريكي الجديد في منطقة الخليج قائلة إنه "إجراء أول" ردّاً على هذه الهجمات، واعترافاً بأن تحركها جاء بطلب من السعودية والإمارات.

ولم يُحدَّد عدد القوّات ونوع المعدّات التي ستُرسَل، لكنّ رئيس هيئة الأركان الجنرال جو دانفورد أوضح في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنّ الجنود الذين سيُرسَلون في إطار التعزيزات لن يكونوا بالآلاف.

وذكرت وكالة رويترز من قبل أن البنتاغون يفكّر في إرسال بطاريات مضادة للصواريخ وطائرات مسيَّرة ومزيداً من الطائرات المقاتلة، وتدرس الولايات المتحدة أيضاً الإبقاء على حاملة طائرات بالمنطقة إلى أجل غير مسمّىً.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في إفادة صحفية، إنه "استجابةً لطلب المملكة وافق الرئيس على إرسال قوات أمريكية ستكون ذات طبيعية دفاعية وتركّز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي".

حلف أمريكي-خليجي

تحاول السعودية ترويج أن الهجوم على منشأتي بقيق وخريص اختبار للإرادة الدولية في الحفاظ على النظام العالمي، وقالت إنها تتطلع إلى بناء جبهة موحَّدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهذا يظهر جليّاً بقرار انضمام الرياض إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية الذي تشكله الولايات المتحدة، حسبما صرّح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية لوكالة "واس".

ويهدف التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف"، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن منطقة عمليات التحالف الدولي تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج.

وكانت الولايات المتحدة دعت إلى تشكيل قوة بحرية دولية تؤمّن الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة، لا سيما احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردّاً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو الماضي.

ولم يحظ التحالف الأمريكي بترحيب رسمي دولي حتى اليوم إلا من بريطانيا وأستراليا، بينما لاقت الفكرة معارضة قوية من إيران، التي تعتبر نفسها الطرف المسؤول عن ضمان الأمن في مضيق هرمز، وتصر على أن مهمَّة تأمين الملاحة في المنطقة يجب أن تشارك فيها الدول الإقليمية فقط.

إيران بين السلم والحرب

على الرغم من مبادرات السلام التي تنوي إيران تقديمها في الأمم المتحدة، فإنها ترفض التهديدات التي تُوجَّه إليها، فقد حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني السبت، من أن أي دولة تهاجم الجمهورية الإسلامية ستصبح "ساحة المعركة الرئيسية" في النزاع، حسب وكالة رويترز.

وقال اللواء حسين سلامي خلال مؤتمر صحفي في طهران "من يُرِد أن تكون أراضيه الساحة الرئيسية للمعركة فنحن مستعدون لها، ولن نسمح مُطلَقاً بجَرّ الحرب إلى أراضينا".

وتابع "نأمل في أن لا يرتكبوا خطأ استراتيجيّاً كما فعلوا في السابق"، قبل أن يعدّد ما وصفه بـ"المغامرات" العسكرية الأمريكية ضدّ إيران.

في ذات السياق، صرح قائد البحرية الإيرانية الأمير الحسين خانزادي، الأحد، أن "بلاده مستعدة للدفاع عن حدودها البحرية وستردّ ردّاً ساحقاً على أي اعتداء"، مشيراً إلى أن"القوة الدفاعية في البلاد اليوم عند أعلى مستوى ممكن وقوات الجيش والحرس الثوري مستعدة للدفاع عن حدود البلاد البحرية".

وفي ظل استعداد إيران لأي سيناريو، من المقرر أن تنفذ في المستقبل القريب مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين، في بحر عمان والمحيط الهندي.

وقال رئيس قسم الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي، في حديث مع وكالة فارس "أجرينا مناورات مشتركة مع بعض الدول، وسنقيم قريباً وللمرة الأولى، مناورات بحرية مشتركة ثلاثية الأطراف، مع روسيا والصين، في شمال المحيط الهندي وبحر عمان".

وذكر الجنرال الإيراني أن بلاده نفذت قبل فترة مناورات مع سلطنة عمان التي تمتلك سواحل على بحر عمان والخليج، ما يعد أمراً طبيعيّاً تماماً، على حدّ تعبيره.

على الجانب الآخر، يسعى البعض للسلام ضمن خطة السلام الإقليمية التي أعدتها إيران، حسب تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد، الذي أكّد أن بلاده تمدّ يد الصداقة لدول الجوار كافة، ومستعدة للتجاوز عن "أخطائهم السابقة".

روحاني الذي اعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لاستغلال الخلافات في المنطقة، لفت إلى أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشعار "تحالف الأمل، السلام لكل المنطقة، ومبادرة السلام في مضيق هرمز".

وذكر أنه سيطرح خلال الأيام المقبلة بالأمم المتحدة خطة بلاده، للتعاون من أجل ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة.

في هذا الصدد، يقول مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان لـTRT عربي، إن الرئيس الإيراني سيعرض في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إنشاء تحالف لحماية الملاحة بالخليج، وخطة سلام بمشاركة دول إقليمية لتعزيز الأمن بالمنطقة.

ويضيف أن "هذين المشروعين اللذين سيطرحهما روحاني سيُسلَّمان للأمين العامّ للأمم المتحدة من أجل اعتبارهما مشروعاً تتبناه الجمعية العمومية".

ويعتقد صدقيان أن هذه المبادرة هي فرصة للدول الإقليمية المفعمة بالأزمات منذ عقود، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى ضرورة طرح مثل هذه المبادرات والتحلي بثقافة الحوار من أجل تحقيق الأمن المستدام بالمنطقة.

وبخصوص التخوفات الإيرانية من حرب ضدها، يرى صدقيان أن "إيران تمارس سياسة الردع التي تعتمد على تحذير العدو من ممارسة أي اعتداء ضد طهران، لأنها ترى بأنها ليست دولة معتدية في المنطقة".

ويتابع "إيران سترد بعنف حسب تصريحات مسؤوليها، والرد لن يكون محدوداً بجهة، وتأتي هذه التهديدات كسياسة ردع وإنما من أجل عدم التفكير في الاعتداء عليها".