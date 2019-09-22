قال الوزير السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إنه إذا كشف التحقيق أن هجمات أرامكو التي استهدفت منشأتي نفط في المملكة انطلق من أراضٍ إيرانية، فإن المملكة ستعتبر ذلك "عملاً حربيّاً"، لافتاً إلى أن الرياض تسعى في الوقت الراهن إلى "حل سلمي".

جاء ذلك خلال لقاء للجبير مع محطة CNN الأمريكية.

وأضاف "نحمّل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلّمَت الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت السعودية".

مشدِّداً "لكنّ شنّ هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف"، وتابع "سيُعتبر هذا عملاً حربيّاً".

كانت السعودية أعلنت في وقت سابق أن الرياض بانتظار نتائج تحقيق دعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم.

ورفضت المملكة إعلان جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم، في الوقت الذي تتّهم فيه الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، وطهران تنفي أي علاقة لها بالأمر.

وأردف الجبير "إذا واصلت طهران هذا المسار فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري".

وأضاف في الوقت ذاته "لكن لا أحد يريد الحرب، الجميع يريد حلولاً سلمية، على أن تحقّق الهدف بالقضاء على سياسات إيران العدوانية".

وتابع الجبير "على الإيرانيين أن يعلموا أنه ستكون لأفعالهم عواقب".