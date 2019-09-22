سياسة
2 دقيقة قراءة
الجبير: السعودية ستعتبر هجمات أرامكو "عملاً حربيّاً" إذا كانت إيران وراءه
صرّح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بأن بلاده ستعتبر الهجوم على منشأتين نفطيتين هو الأضخم في تاريخ المملكة "عملاً حربيّاً"، في حال كشف التحقيق عن انطلاقه من أراضٍ إيرانية.
الجبير: السعودية ستعتبر هجمات أرامكو "عملاً حربيّاً" إذا كانت إيران وراءه
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يقول إن بلاده ستعتبر هجمات أرامكو "عملاً حربيّاً" إذا ثبتت مسؤولية إيران عنها / AP
22 سبتمبر 2019

قال الوزير السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إنه إذا كشف التحقيق أن هجمات أرامكو التي استهدفت منشأتي نفط في المملكة انطلق من أراضٍ إيرانية، فإن المملكة ستعتبر ذلك "عملاً حربيّاً"، لافتاً إلى أن الرياض تسعى في الوقت الراهن إلى "حل سلمي".

جاء ذلك خلال لقاء للجبير مع محطة CNN الأمريكية.

وأضاف "نحمّل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلّمَت الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت السعودية".

مشدِّداً "لكنّ شنّ هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف"، وتابع "سيُعتبر هذا عملاً حربيّاً".

كانت السعودية أعلنت في وقت سابق أن الرياض بانتظار نتائج تحقيق دعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم.

ورفضت المملكة إعلان جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم، في الوقت الذي تتّهم فيه الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، وطهران تنفي أي علاقة لها بالأمر.

وأردف الجبير "إذا واصلت طهران هذا المسار فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري".

وأضاف في الوقت ذاته "لكن لا أحد يريد الحرب، الجميع يريد حلولاً سلمية، على أن تحقّق الهدف بالقضاء على سياسات إيران العدوانية".

وتابع الجبير "على الإيرانيين أن يعلموا أنه ستكون لأفعالهم عواقب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us